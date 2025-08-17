En tres provincias, el PRO quiso diferenciarse de LLA y presentó listas propias

El PRO, espacio conducido por el expresidente Mauricio Macri, decidió competir en las próximas elecciones legislativas por fuera de la alianza que confirmaron con La Libertad Avanza (LLA) y presentó lista propia en tres provincias: Córdoba, Río Negro y Santa Cruz.

En Córdoba, el diputado nacional y (ex) presidente del partido provincial, Oscar Agost Carreño, debe ser confirmado para encabezar la lista de diputados, en las próximas horas.

Por otra parte, el PRO en Santa Cruz decidió que quien encabezará la lista por diputados nacionales es el referente local Leonardo Roquel, que ya fue candidato a intendente de Río Gallegos; estará acompañado por Andrea Gallegos, ex titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y un dirigente histórico de la provincia, Horacio Padín. Además, ingresan como suplentes Camila Alderete, Mauro Espinoza y Paula Bolívar.

En Río Negro, también armaron lista propia, a pesar de que hubo un indicio de adherirse a la alianza con LLA. El pasado jueves, el legislador Juan Martín confirmó que irían aparte y que él mismo será quien encabece la lista para el Senado, mientras que Martina Lacour hará lo propio para diputados.

La lista de Martín será completada con la escritora Claudia Bertora, oriunda de San Carlos de Bariloche y como suplentes estarán Juan Murillo Ongaro, de Río Colorado, y Liliana Pagliaricci, de Villa Regina.

Lacour, por su parte, estará acompañada por Gastón Varela, un referente joven de Cipolletti y los suplentes son Fanny Santagni de General Roca y Hernán Perafan de Viedma.

En el resto de las provincias y tal como sucedió en Buenos Aires, el PRO estará dentro de las listas de LLA, fuerza que lidera, mientras lo secundan del macrismo.

Con respecto a los diputados que representan a la Ciudad de Buenos Aires, existen solo dos lugares para que el PRO se quede con una banca en Diputados; en el quinto y sexto lugar se confirmó, por un lado, a Fernando De Andreis, exlegislador porteño, exsecretario general de la Presidencia, exjefe de campaña en varios procesos electorales, y, por otro, a Antonela Giampieri, secretaria parlamentaria del bloque Vamos Juntos la Ciudad. Ambos candidatos son personas de confianza de Mauricio Macri.

Paralelamente, el PRO renovará en CABA las bancas de los diputados Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias y María Eugenia Vidal: la primera cercana a LLA y la última rechazó públicamente la alianza con el oficialismo.