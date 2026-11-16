En Argentina, más de 4.000 muertes anuales por siniestros viales: una tragedia cotidiana

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales se conmemora el tercer domingo de noviembre, y tiene como objetivo recordar a quienes han perdido la vida en estos incidentes, brindar apoyo a quienes han sufrido lesiones y reflexionar sobre la importancia de prevenir nuevas tragedias.

De acuerdo con un informe de la Agencia Noticias Argentinas, el evento invita a la reflexión, ya que conductas como niños que viajan sin sistemas de retención adecuados, pasajeros que no usan el cinturón de seguridad y distracciones al volante continúan poniendo vidas en peligro.

En Argentina, 4.060 personas fallecieron en siniestros viales durante 2025, según datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicados en abril de 2026, lo que equivale a un promedio de más de 11 muertes diarias. Cada una de estas tragedias representa una historia interrumpida y una familia que enfrenta el dolor de una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado.

El informe también indica que el 46% de las víctimas fatales identificadas eran motociclistas, mientras que el 43% de los fallecidos con edad registrada tenía entre 15 y 34 años. Estas cifras evidencian el impacto desproporcionado de la inseguridad vial sobre los jóvenes y quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

Más allá de las estadísticas, existe una realidad cotidiana en las calles y rutas: muchas conductas de riesgo se han normalizado y ya no se perciben como peligrosas.

"Observamos que aún hay niños que viajan sin la protección adecuada, pasajeros que no utilizan el cinturón de seguridad en los asientos traseros y conductores distraídos por el celular. Estas situaciones se han vuelto parte de nuestra rutina, pero pueden tener consecuencias fatales," afirmó Ailín Catalá.

Catalá, especialista en comunicación en salud, agregó: "Desde nuestra área, enfrentamos el reto de visibilizar estos riesgos, generar conciencia y modificar conductas que amenazan la vida."

La seguridad de los niños en los vehículos es uno de los aspectos más preocupantes. Permitirles viajar sin cinturón o en brazos, o prescindir de la sillita por trayectos cortos, son decisiones que pueden exponerles a lesiones graves en caso de frenadas bruscas o accidentes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso correcto de sistemas de retención infantil puede disminuir hasta un 71% el riesgo de muerte en niños. Estos dispositivos deben ser seleccionados y utilizados según la edad, peso y talla, y cumplir con las normas de seguridad establecidas.

El cinturón de seguridad sigue siendo una medida esencial que no siempre se utiliza. La OMS indica que su uso puede reducir hasta un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo, siendo necesario en todos los asientos y en cualquier trayecto, independientemente de su duración.

El peligro no se limita a viajes largos

Catalá enfatizó: "Frecuentemente asociamos el peligro con los viajes largos o las altas velocidades, pero también estamos en riesgo en los trayectos cotidianos. La confianza al transitar por lugares familiares puede llevarnos a subestimar ciertos peligros. Ningún recorrido es tan corto como para prescindir de medidas de seguridad que pueden salvar vidas."

Las distracciones al volante también son un factor de riesgo: revisar notificaciones, responder mensajes o manipular el GPS puede parecer inofensivo, pero implica desatender lo que ocurre a nuestro alrededor. Los conductores que usan el celular mientras manejan tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de estar involucrados en un accidente, según la OMS.

Asimismo, el consumo de alcohol y otras sustancias o medicamentos es un riesgo significativo para la seguridad vial, ya que puede afectar las habilidades necesarias para conducir con seguridad.

"Es crucial que los conductores sean conscientes de los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, sedantes o medicamentos psicotrópicos. Estas sustancias pueden alterar los reflejos, el tiempo de reacción y la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas, aumentando considerablemente el riesgo de siniestros viales," advirtió Elena Zevallos, directora médica nacional de Ospedyc.

Las consecuencias de los siniestros viales van mucho más allá de las muertes, ya que los sobrevivientes pueden sufrir traumatismos craneoencefálicos, lesiones de columna y discapacidades permanentes que requieren tratamientos prolongados.

El impacto también se extiende a las familias, que a menudo deben reorganizar sus vidas para apoyar procesos de recuperación y afrontar nuevas necesidades de cuidado o las secuelas emocionales de una pérdida.

Desde esta perspectiva, la seguridad vial es un asunto de salud pública. Su abordaje requiere educación, controles efectivos, infraestructura segura y políticas que protejan especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Existen medidas concretas que pueden ayudar a reducir riesgos: usar siempre el cinturón de seguridad, asegurar que los niños viajen con sistemas de retención adecuados, utilizar casco en motocicletas, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir y no manejar bajo los efectos de alcohol o sustancias que afecten la capacidad de reacción.

"Detrás de cada víctima hay personas y proyectos de vida que se ven alterados para siempre. Recordarlas implica preguntarnos qué podemos hacer para prevenir que estas situaciones se repitan. La prevención comienza mucho antes de un siniestro, en decisiones diarias que pueden parecer pequeñas, pero que son vitales para proteger la vida propia y la de los demás," concluyó Catalá.