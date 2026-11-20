FOTO: Emergencia en Caballito: 35 estudiantes afectados por gas pimienta en una escuela

Al menos 35 alumnos recibieron asistencia por parte del SAME tras haber inhalado gas pimienta en la Escuela Superior Normal N.° 4 Estanislao Zeballos, ubicada en el barrio de Caballito.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió en el colegio, situado en la calle Rosario al 400, durante el festejo de fin de curso de quinto año, cuando un grupo de estudiantes lanzó el aerosol en el interior del establecimiento.

Ante esta situación, la mayoría de los jóvenes fue evacuada de manera preventiva al patio principal. En el lugar intervinieron Bomberos, Tránsito y el SAME, que trasladó a dos pacientes al Hospital Durand y atendió a 33 alumnos en el establecimiento.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste, bajo la dirección del funcionario Li Pera, está investigando las circunstancias que rodearon el incidente.