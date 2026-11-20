Emergencia en escuela de Caballito: 35 estudiantes fueron afectados por gas pimienta en festejos
Personal del SAME acudió a la Escuela Superior Normal N.° 4 Estanislao Zeballos, donde dos estudiantes fueron derivados al Hospital Durand tras inhalar gas pimienta durante un festejo.
FOTO: Emergencia en Caballito: 35 estudiantes afectados por gas pimienta en una escuela
Al menos 35 alumnos recibieron asistencia por parte del SAME tras haber inhalado gas pimienta en la Escuela Superior Normal N.° 4 Estanislao Zeballos, ubicada en el barrio de Caballito.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió en el colegio, situado en la calle Rosario al 400, durante el festejo de fin de curso de quinto año, cuando un grupo de estudiantes lanzó el aerosol en el interior del establecimiento.
Ante esta situación, la mayoría de los jóvenes fue evacuada de manera preventiva al patio principal. En el lugar intervinieron Bomberos, Tránsito y el SAME, que trasladó a dos pacientes al Hospital Durand y atendió a 33 alumnos en el establecimiento.
La Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste, bajo la dirección del funcionario Li Pera, está investigando las circunstancias que rodearon el incidente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la escuela?
Un grupo de alumnos inhaló gas pimienta durante un festejo de fin de curso.
¿Cuántos estudiantes fueron afectados?
Al menos 35 alumnos recibieron asistencia médica.
¿Dónde sucedió el incidente?
En la Escuela Superior Normal N.° 4 Estanislao Zeballos, en Caballito.
¿Qué medidas se tomaron?
Los estudiantes fueron evacuados al patio y se llamó al SAME.
¿Quién investiga el caso?
La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del funcionario Li Pera.
[Fuente: Noticias Argentinas]