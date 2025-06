Elecciones: anticipan que a las 19 los partidos políticos sabrán los resultados

En la previa de las elecciones generales municipales y comunales de este domingo en Santa Fe, Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político-Electoral de la UNR, dialogó con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario quien brindó detalles clave sobre el proceso electoral.



En Rosario, se renuevan 13 bancas del Concejo Municipal y se utilizará boleta única de papel, de color amarillo. “Va a ser una elección muy rápida y ágil”, anticipó.

Lodi alertó sobre la confusión que aún persiste en buena parte del electorado. “En Rosario votamos solo concejales. No hay intendente, no hay gobernador, no hay diputados nacionales: es una boleta, una sola categoría”, explicó.

La politóloga también destacó que el proceso de votación será más simple que en otras oportunidades: “Vamos a tener una boleta más pequeña que en las PASO, con solo siete listas en competencia. No va a haber colas para votar. Es una elección que, literalmente, se puede hacer en el paso entre comprar el pan y el asado del domingo”.

En cuanto al escrutinio, Lodi aseguró que los resultados se conocerán rápidamente: “Los partidos políticos, a las 7 de la tarde, ya van a saber quién ganó. En 25 minutos se cuenta la única categoría de votos, los fiscales informan desde cada escuela, y los comandos partidarios ya van a tener una tendencia clara”.

Respecto a la participación, recordó que en las primarias de abril en Rosario apenas votó el 54% del padrón y manifestó expectativas de una leve suba: “Pensamos que podemos alcanzar un 60%. Ojalá acompañe el clima, porque eso también incide. Y es clave que la ciudadanía se involucre, porque no es lo mismo votar con el 50% que con el 100%”.

Finalmente, Lodi subrayó la importancia de elegir con responsabilidad: “Cuando votamos concejales, estamos decidiendo quiénes van a controlar y legislar la ciudad durante los próximos cuatro años. No se vota una cara, se vota una lista completa. Vale la pena informarse antes de ir a la escuela”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrin.