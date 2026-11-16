El vínculo entre diabetes y el riesgo de herpes zóster: ¿qué debes saber?

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – El herpes zóster es una infección provocada por la reactivación del virus varicela-zóster, que también causa la varicela. Después de haberla contraído, el virus puede permanecer inactivo en el organismo durante años y reactivarse en cualquier momento, lo que genera síntomas como dolor, ardor y la aparición de ampollas en un solo lado del cuerpo.

Las personas con diabetes enfrentan un riesgo mayor, ya que el cuadro puede ser más grave y su complicación más común es la neuralgia postherpética (NPH), un dolor persistente que puede continuar incluso después de que las lesiones cutáneas desaparecen. Aquellos con diabetes tienen aproximadamente un 35% más de probabilidad de desarrollar esta neuralgia, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

"El herpes zóster puede alterar la vida cotidiana de las personas con diabetes más allá de las lesiones visibles en la piel. Esto puede llevar a más consultas médicas, un incremento en el riesgo de internación y prolongar las ausencias laborales. Por eso, los controles de la diabetes son momentos clave para hablar de prevención antes de que se presenten los síntomas," expresó Natalia Nachón, médica clínica y especialista en nutrición (M.N. 101.075).

Un estudio poblacional reveló que hasta un 24% de los pacientes diabéticos experimentaron un mal control glucémico durante un episodio de herpes zóster. Comparados con quienes no tienen diabetes, estos pacientes requirieron más consultas ambulatorias, un mayor uso de antivirales, licencias por enfermedad más prolongadas y presentaron un impacto significativo en las internaciones, con un 63% más de riesgo de ser hospitalizados.

Para quienes padecen diabetes, es crucial realizar controles médicos periódicos y seguir las recomendaciones del equipo de salud. Hablar con el médico sobre el riesgo individual de desarrollar herpes zóster y las opciones de prevención y tratamiento puede ayudar a tomar decisiones informadas para el cuidado de la salud a largo plazo.

La importancia de controlar la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se manifiesta cuando el organismo no logra regular adecuadamente los niveles de glucosa en sangre, un proceso que está estrechamente relacionado con la insulina, una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa ingrese en las células para ser utilizada como energía.

Con el tiempo, los niveles elevados de glucosa pueden dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos y los nervios. Esta enfermedad es cada vez más común, afectando aproximadamente a 589 millones de adultos a nivel global y al 12,7% de la población adulta en Argentina. Sin embargo, el 40% de quienes la padecen desconoce su diagnóstico.

Existen dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca las células productoras de insulina en el páncreas, lo que obliga a quienes la padecen a recibir inyecciones de insulina de por vida. Por otro lado, la diabetes tipo 2 es la forma más común y se produce cuando el cuerpo no utiliza la insulina de manera eficiente o cuando el páncreas no produce suficiente cantidad de esta hormona.

"Cuando los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados durante períodos prolongados, la respuesta del sistema inmunológico se ve alterada, lo que incrementa la susceptibilidad a diversas infecciones. Por eso enfatizamos la importancia del control de la enfermedad, ya que el riesgo es mayor cuando la glucemia no está bien regulada. Además, es crucial que las personas con diabetes crónica consideren la vacunación completa para reforzar la protección y prevenir complicaciones mayores," comentó Dr. Lucio Criado, médico clínico (M.N. 72.768).

Los especialistas advierten que cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster, aunque ciertas condiciones de salud incrementan esta probabilidad. En particular, quienes viven con diabetes tienen hasta un 38% más de riesgo de presentar esta afección, que se caracteriza por lesiones cutáneas y, de no recibir tratamiento adecuado, puede llevar a otras complicaciones.

Agencia NA