FOTO: El veredicto contra Pity Álvarez se conocerá hoy en un juicio por homicidio

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El veredicto sobre el caso de Cristian "Pity" Álvarez será dado a conocer hoy en el juicio relacionado con el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Durante la etapa de alegatos, las partes solicitaron distintas penas para el artista.

Tras tres meses de juicio, que incluyó 20 audiencias y casi 40 testigos, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires emitirá su decisión. Pity Álvarez enfrenta una acusación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En los alegatos finales, el abogado Fabián Améndola, representante de la querella, pidió una condena de 11 años y 2 meses de prisión. Por su parte, la Fiscalía, liderada por Sandro Abraldes, solicitó una pena mayor de 18 años y 6 meses de cárcel.

La querella también solicitó que, en caso de ser condenado, el cumplimiento de la sentencia se realice bajo la modalidad de arresto domiciliario. En contraste, la fiscalía propuso que Pity sea detenido inmediatamente después de su internación forzosa.

En cuanto a la defensa, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la absolución del músico o, en su defecto, que se le condene por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa.

La audiencia comenzará a las 11:00, donde se realizarán las réplicas y posteriormente los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro deliberarán para dar a conocer la sentencia.