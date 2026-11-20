El veredicto contra Pity Álvarez se conocerá hoy en un juicio por homicidio
Este viernes se espera el veredicto del Tribunal en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. El músico no asistirá a la sala tras haber consumido cocaína durante su declaración.
FOTO: El veredicto contra Pity Álvarez se conocerá hoy en un juicio por homicidio
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El veredicto sobre el caso de Cristian "Pity" Álvarez será dado a conocer hoy en el juicio relacionado con el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Durante la etapa de alegatos, las partes solicitaron distintas penas para el artista.
Tras tres meses de juicio, que incluyó 20 audiencias y casi 40 testigos, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires emitirá su decisión. Pity Álvarez enfrenta una acusación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
En los alegatos finales, el abogado Fabián Améndola, representante de la querella, pidió una condena de 11 años y 2 meses de prisión. Por su parte, la Fiscalía, liderada por Sandro Abraldes, solicitó una pena mayor de 18 años y 6 meses de cárcel.
La querella también solicitó que, en caso de ser condenado, el cumplimiento de la sentencia se realice bajo la modalidad de arresto domiciliario. En contraste, la fiscalía propuso que Pity sea detenido inmediatamente después de su internación forzosa.
En cuanto a la defensa, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la absolución del músico o, en su defecto, que se le condene por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa.
La audiencia comenzará a las 11:00, donde se realizarán las réplicas y posteriormente los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro deliberarán para dar a conocer la sentencia.
Lectura rápida
¿Cuál es el tema principal del juicio?
El juicio se centra en el homicidio de Cristian Díaz, por el que se acusa a Cristian "Pity" Álvarez.
¿Qué penas se han solicitado?
La querella pidió 11 años y 2 meses, mientras que la Fiscalía solicitó 18 años y 6 meses de prisión.
¿Cómo se presentará Pity Álvarez hoy?
El músico no estará presente en la sala debido a que no se autorizó su traslado tras haber consumido cocaína en su declaración.
¿Qué pidió la defensa de Pity?
Los abogados de Pity Álvarez solicitaron su absolución o, subsidiariamente, una condena por homicidio en legítima defensa.
¿A qué hora comenzará la audiencia?
La audiencia se iniciará a las 11:00, donde se realizarán las réplicas antes de que se dé a conocer la sentencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]