El río Paraná mantiene un escenario de creciente en distintas localidades de Santa Fe. Este sábado 21 de noviembre, los registros hidrométricos muestran que el nivel del agua continúa por encima de las marcas de alerta y evacuación en sectores del norte y centro provincial, mientras que en el sur se aproxima a esos umbrales. La situación es monitoreada por el Gobierno provincial, Prefectura Naval y los municipios.

De acuerdo con los datos de Prefectura Naval Argentina, en el puerto de Reconquista el río registró 5,46 metros durante la mañana del sábado. La marca supera los niveles de alerta, establecido en 5,10 metros, y de evacuación, fijado en 5,30. El último relevamiento provincial disponible, correspondiente al viernes, contabilizó 127 personas fuera de sus hogares en el departamento General Obligado: 27 evacuadas y otras 100 autoevacuadas en Reconquista, Las Toscas y Tacuarendí.

Santa Fe capital concentra casi 300 personas asistidas

En la ciudad de Santa Fe, el Paraná alcanzó los 5,86 metros a las 9 de este sábado, dos centímetros menos que el registro del viernes. Aunque se observó un leve descenso, el nivel continúa por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros. La Municipalidad informó que 298 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur.

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En Alto Verde se encuentran 268 personas, integrantes de 79 familias, mientras que otras 30 permanecen en el centro de asistencia de Colastiné Sur. En paralelo, continúan los trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento mediante nuevos módulos habitacionales, el refuerzo de las defensas y la asistencia a quienes decidieron permanecer en sus viviendas en sectores costeros.

En el cordón industrial, San Lorenzo registró 5,38 metros, por encima del nivel de alerta de 5,20 metros, aunque todavía por debajo de la marca de evacuación de 5,70. En Rosario, en tanto, el hidrómetro marcó 4,90 metros, a diez centímetros del nivel de alerta, establecido en cinco metros, y a 35 centímetros del umbral de evacuación, fijado en 5,25. En Villa Constitución, la medición llegó a 3,86 metros, por debajo de las referencias locales de alerta y evacuación.

Qué anticipan los pronósticos para los próximos días

El Instituto Nacional del Agua (INA), en su reporte hidrometeorológico actualizado el viernes 20 de noviembre, advirtió que el Paraná atraviesa una etapa de atenuación de la creciente en el tramo Santa Fe-Paraná. Para los próximos siete días prevé que el nivel alcance una fase de culminación, con oscilaciones y una gradual tendencia al descenso, aunque permanecería por encima de los niveles de alerta y evacuación en las estaciones que ya superaron esas referencias.

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El organismo también señaló que en Rosario continúa la fase de ascenso gradual y existe probabilidad de que el río supere el nivel de alerta. Además, advirtió que los tiempos de traslado de la onda de crecida podrían prolongarse debido al importante volumen de agua que continúa avanzando desde las zonas generadoras de caudal.

A este panorama se suma el pronóstico de lluvias para los próximos días en sectores de la cuenca del Paraná, especialmente en el norte y el Alto Paraná. Según el INA, se esperan precipitaciones abundantes en áreas no reguladas, una condición que podría favorecer nuevos repuntes del caudal. Por ese motivo, los organismos mantienen el seguimiento de las alturas y recomiendan a los habitantes de zonas ribereñas atender las indicaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones oficiales.