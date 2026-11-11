FOTO: El pasaporte argentino se posiciona 32 a nivel mundial y es el segundo en Sudamérica en 2026

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El pasaporte argentino se ha ubicado en el puesto 32 en la clasificación mundial de 2026, consolidándose como el segundo en Sudamérica. Estos resultados fueron publicados por Passport Reports, una plataforma internacional que elabora informes sobre pasaportes de 199 naciones en 34 idiomas.

Las cifras, actualizadas el 1 de noviembre de 2026 y revisadas el 8 de noviembre, posicionan a Argentina detrás de Brasil y por delante de Chile, con una puntuación de movilidad de 145 y acceso sin visa o mediante procedimientos simplificados al 73,2 % de los destinos analizados.

Este avance es significativo para las autoridades, ya que la clasificación de 2024 había colocado al pasaporte argentino en el puesto 33, mientras que en 2025 se ubicó en el 31.

De acuerdo con el desglose, los titulares del pasaporte argentino pueden acceder a 105 destinos sin visa, mientras que otros 31 ofrecen visa a la llegada o procedimientos de entrada facilitados. Además, se incluyen nueve destinos que requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

En conjunto, estas categorías logran una puntuación de movilidad de 145. De los 198 destinos evaluados, 53 requieren una visa previa, incluyendo las modalidades electrónicas clasificadas como visa requerida, según el informe enviado a la agencia Noticias Argentinas.

La cobertura de 145 destinos representa el 73,2 % del total evaluado. Este porcentaje distingue entre la entrada completamente exenta de visa y las modalidades que requieren trámites adicionales, aunque no necesiten una solicitud de visa convencional antes del viaje.

Clasificación en Sudamérica

En el ámbito sudamericano, Brasil lidera la clasificación, seguido por Argentina y Chile. Esta posición también se refleja en clasificaciones de organizaciones internacionales, donde Argentina ocupa el segundo lugar entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el segundo puesto entre los cinco países evaluados en el MERCOSUR.

Posiciones en agrupaciones internacionales

Los resultados de Passport Reports muestran que dentro del Grupo de los Veinte (G20), Argentina se sitúa en el puesto 11 entre 19 pasaportes nacionales, con Brasil justo delante y México en la posición siguiente.

En el Grupo de los 77 (G77), el pasaporte argentino ocupa el quinto lugar entre 132 países considerados, mientras que en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se posiciona en el puesto 42 entre 159.

Las clasificaciones también incluyen aspectos como el idioma y la forma de gobierno. En cuanto a los países de habla hispana, Argentina se encuentra en el segundo puesto entre 20 naciones, solo detrás de España.

Acceso internacional

Los ciudadanos argentinos pueden acceder sin visa a países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, China y Japón. Otros destinos, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel, requieren procedimientos adicionales de autorización electrónica de viaje.

Además, se identifican destinos como Egipto e Indonesia, que ofrecen visa a la llegada, con opciones de visa electrónica. En estos casos, se permite una estancia de 30 días.

Algunos países que permiten la entrada sin visa también requieren registro específico, como Singapur y Tailandia.

Por otro lado, Estados Unidos y Canadá siguen siendo destinos que requieren visa para los titulares de pasaportes argentinos.

Países acogedores

En cuanto a la clasificación de países más acogedores, Argentina ocupa el puesto 74 entre 199 países, evaluando las condiciones de entrada para visitantes extranjeros. Esta clasificación se diferencia de la del pasaporte argentino, que mide las posibilidades de desplazamiento de sus ciudadanos.

Agencia NA