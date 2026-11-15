El Paraná superó la altura de evacuación en Santa Fe y prevén que siga subiendo en Rosario
El río marcó 4,76 metros este domingo en el puerto rosarino. El Instituto Nacional del Agua estima que podría llegar a 5,33 metros el 24 de noviembre. En la capital provincial ya hubo traslados preventivos de familias.
15/11/2026 | 16:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La medición de este domingo dejó al Paraná a 24 centímetros del nivel de alerta.
El hidrómetro del puerto de Santa Fe marcó 5,72 metros a las 8 de este domingo, según el registro de Prefectura Naval Argentina. La medición superó por dos centímetros el nivel de evacuación para esa estación. Los sectores más comprometidos se ubican fuera de las defensas costeras de la capital provincial.
En La Vuelta del Paraguayo, vecinos fueron trasladados de manera preventiva al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. Según el reporte municipal, allí se alojaban 217 personas de 66 familias, entre ellas 94 menores de edad. En Colastiné Sur se preparaban módulos para recibir a quienes necesitaran dejar sus viviendas.
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El niño en Rosario. La crecida del Paraná pone en alerta a los clubes de la costa: "Hay que tomar precauciones"
En diálogo con Cadena 3 Rosario, el presidente de Regatas, Ramiro Colabianchi, explicó cómo se prepara el club para proteger las instalaciones, las embarcaciones y a los socios que utilizan los espacios sobre las islas.
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Qué se espera en Rosario
La medición de este domingo dejó al Paraná a 24 centímetros del nivel de alerta, fijado en 5 metros para el puerto rosarino. El nivel de evacuación se ubica en 5,30 metros.
Para el 24 de noviembre, el Instituto Nacional del Agua (INA) proyectó un rango de 4,90 a 5,60 metros, con una estimación central de 5,33 metros, tres centímetros por encima del nivel de evacuación local. El organismo prevé actualizar el pronóstico este martes 17.
Protección Civil de Rosario también monitorea el posible impacto de la crecida sobre el drenaje urbano. El titular del área, Gonzalo Ratner, explicó que, si se registran lluvias intensas, la mayor altura del Paraná puede dificultar el escurrimiento del agua en sectores bajos como El Mangrullo.
Lectura rápida
¿Qué marcó el hidrómetro del puerto de Santa Fe? El hidrómetro marcó 5,72 metros, superando el nivel de evacuación por dos centímetros.
¿Quiénes fueron trasladados en La Vuelta del Paraguayo? Fueron trasladados 217 personas de 66 familias, incluyendo 94 menores de edad.
¿Qué se espera en Rosario para el 24 de noviembre? Se proyecta un rango de 4,90 a 5,60 metros, con una estimación central de 5,33 metros.
¿Cuál es el nivel de alerta para el Paraná en Rosario? El nivel de alerta está fijado en 5 metros, y el Paraná se encuentra a 24 centímetros de ese nivel.
¿Quién monitorea el impacto de la crecida en Rosario? La Protección Civil de Rosario está monitoreando el posible impacto sobre el drenaje urbano.