El Paraná superó la altura de evacuación en Santa Fe y prevén que siga subiendo en Rosario

FOTO: La medición de este domingo dejó al Paraná a 24 centímetros del nivel de alerta.

El hidrómetro del puerto de Santa Fe marcó 5,72 metros a las 8 de este domingo, según el registro de Prefectura Naval Argentina. La medición superó por dos centímetros el nivel de evacuación para esa estación. Los sectores más comprometidos se ubican fuera de las defensas costeras de la capital provincial.

En La Vuelta del Paraguayo, vecinos fueron trasladados de manera preventiva al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. Según el reporte municipal, allí se alojaban 217 personas de 66 familias, entre ellas 94 menores de edad. En Colastiné Sur se preparaban módulos para recibir a quienes necesitaran dejar sus viviendas.

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Qué se espera en Rosario

La medición de este domingo dejó al Paraná a 24 centímetros del nivel de alerta, fijado en 5 metros para el puerto rosarino. El nivel de evacuación se ubica en 5,30 metros.

Para el 24 de noviembre, el Instituto Nacional del Agua (INA) proyectó un rango de 4,90 a 5,60 metros, con una estimación central de 5,33 metros, tres centímetros por encima del nivel de evacuación local. El organismo prevé actualizar el pronóstico este martes 17.

Protección Civil de Rosario también monitorea el posible impacto de la crecida sobre el drenaje urbano. El titular del área, Gonzalo Ratner, explicó que, si se registran lluvias intensas, la mayor altura del Paraná puede dificultar el escurrimiento del agua en sectores bajos como El Mangrullo.