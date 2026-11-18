La emergencia hídrica golpea con dureza a la región littoral. En diálogo exclusivo, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, trazó un panorama alarmante sobre el avance del agua, que ya se ubica en los 5,85 metros —15 centímetros por encima del nivel de evacuación— y con una perspectiva crítica de cara a los picos que se esperan para diciembre y los meses estivales.

El mandatario municipal detalló las acciones de contención que se llevan adelante codo a codo con la Provincia, en un escenario marcado por la incertidumbre climática y el temor de los vecinos a abandonar sus hogares.

Un río que se anticipó y la angustia de las familias

Si bien los equipos técnicos municipales y provinciales venían monitoreando los pronósticos, el comportamiento del agua en este ciclo mostró una velocidad inusual.

"El agua entró mucho más rápido a la Vuelta del Paraguayo que en otras ocasiones aun con la misma altura", explicó Poletti, al describir cómo las familias de las zonas más vulnerables debieron dejar sus viviendas.

Actualmente, alrededor de 270 personas se encuentran evacuadas en centros asistenciales municipales (unas 80 familias), mientras que otro grupo importante optó por autoevacuarse en casas de allegados o permanecer resistiendo en las plantas altas de sus hogares a pesar de los cortes de suministro eléctrico preventivos dispuestos por la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Operativos, seguridad náutica y el fantasma de los robos

Uno de los ejes más sensibles de la crisis es la inseguridad. Históricamente, el temor a perder lo poco que se tiene hace que muchos vecinos se nieguen a dejar sus casas anegadas. Ante esto, el intendente destacó el despliegue de control conjunto:

"Hace más de 48 horas está la Guardia de los Pumas, la policía de provincia y Prefectura con botes, helicópteros con visores nocturnos y patrullajes diurnos y nocturnos para frenar a los delincuentes que se vienen a robar a la noche a través del río", aseveró.

Además, el municipio dispuso asistencia alimentaria, carpas, velas, repelentes y operativos sanitarios permanentes para asistir a los sectores afectados en la zona de defensas.

El contraste con 2016

Al ser consultado sobre las comparaciones históricas, Poletti aportó un dato estadístico revelador sobre cómo cambió la conducta social frente a las crecidas:

"En el 2016, con el río a 5,50 metros y sin nivel oficial de evacuación, tuvimos 120 evacuados. Hoy, con los mismos 5,50 metros de altura, alcanzamos los 222 evacuados; casi un 50% más, el doble", contrastó.

Para el intendente, este incremento responde a que "la gente aprendió y no quiere esperar a que el agua le arruine todo", reflejando una mayor conciencia de autoprotección impulsada por los tristes antecedentes de la región.

En vilo

Con un sistema hídrico municipal fuertemente dependiente de estaciones de bombeo (más de 54 puntos operativos cubriendo el 80% de la ciudad con bombeo mecánico) y convenios firmados con más de 20 instituciones para disponer de refugios temporales, la capital provincial se mantiene en vilo.

La emergencia no da tregua, pero el mensaje del Ejecutivo local apela a la resiliencia y a la coordinación de esfuerzos institucionales para amortiguar el impacto de un fenómeno climático que, impulsado por El Niño, pone una vez más a prueba la capacidad de respuesta de los santafesinos.

Entrevista de Radioinforme 3.