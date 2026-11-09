FOTO: El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: una jornada de fe y emoción en Claypole

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El Papa León XIV visitó este lunes el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, donde miles de personas se acercaron para verlo y compartir un momento de mucha emoción para el barrio y su comunidad.

El Sumo Pontífice viajó en una camioneta acompañado de su comitiva y un amplio operativo de seguridad desde la Nunciatura Apostólica. A lo largo del trayecto, vecinos y fieles acompañaron su paso por los municipios de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown.

Antes de llegar al Cottolengo Don Orione, se subió al papamóvil para recorrer las últimas cuadras y saludar a quienes estaban allí.

Desde la noche del domingo y la madrugada del lunes, personas de distintas partes de la región comenzaron a acercarse con reposeras, bolsas de dormir, mantas y mate para hacer la vigilia y ubicarse en las vallas ubicadas sobre la avenida Lacaze, donde pudieron ver a León XIV de cerca.

Entre ellos, había feligreses de distintas parroquias, grupos de scouts, colegios, vecinos y voluntarios que tuvieron la posibilidad de anotarse y presenciar un momento histórico.

"Estuvimos desde ayer ayudando, ubicando a la gente. Hoy a la mañana lo vivimos con toda la emoción. Escuchamos lo que dijo. La verdad que tenerlo así tan cerca es muy conmovedor y nos llena de mucha paz, mucha alegría. Creo que recibimos lo que vinimos a ver", contó Norma, una de las voluntarias del evento a la Agencia Noticias Argentinas.

"Vinimos a las 3 de la mañana desde la parroquia San Cayetano de Burzaco. Somos de Spegazzini. Lo vimos con mucha emoción. Después lo seguimos por la pantalla, con mucha emoción con cada palabra. Las personas que viven ahí en Don Orione también estaban muy movilizadas. Damos gracias a Dios porque nuestro pastor nos vino a visitar", relató otra de las presentes.

Durante la visita al establecimiento donde residen unas 400 personas con distintos tipos de discapacidad, los presentes siguieron el evento por pantallas ubicadas en varios sectores. Hubo rezos, muchos aplausos y lágrimas al escuchar las historias y las palabras del Santo padre. Entre ellos estaba Fabio, quien también vivió las visitas del Papa Juan Pablo II a la Argentina y señaló que fue una experiencia "diferente".

En los alrededores, vecinos y comerciantes aprovecharon la ocasión para vender comidas y bebidas, como también productos relacionados al evento: banderas del Vaticano, remeras, gorras y pañuelos con la imagen del Sumo Pontífice, rosarios y hasta peluches alusivos a su predecesor, el Papa Francisco.

Luego de su visita a Claypole, el Papa León XIV continúa con su agenda en el país brindando una misa desde el Monumento de los Españoles, en Palermo.