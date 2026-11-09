El Papa León XIV: "Sus vidas son una bendición para la sociedad", en visita al Cottolengo Don Orione
El Santo Padre se reunió con la comunidad de Claypole y expresó: "Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad".
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Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione y compartió con fieles, religiosos y con las personas con discapacidad que viven allí.
"La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", afirmó el Santo Padre.
En un mensaje a los presentes, el Pontífice señaló que el Cottolengo es "una comunidad fraterna de puertas abiertas".
"Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre la exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo", resaltó el papa.
Sostuvo, en tanto, que lugares como el Cottolengo Don Orione "tienen mucho que decir a las sociedades".
Y a las personas que viven allí les dijo: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida".
"El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él", agregó.
Lectura rápida
¿Quién visitó el Cottolengo Don Orione?
El papa León XIV realizó una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
¿Cuál fue el mensaje del Papa?
El Santo Padre destacó la importancia de la caridad y el valor de las vidas de las personas con discapacidad.
¿Qué desea el Papa para Argentina?
Expresó su deseo de que el país realice grandes obras de caridad y fomente el voluntariado entre los jóvenes.
¿Cómo describió al Cottolengo?
Lo calificó como una comunidad fraterna de puertas abiertas, fundamental para la sociedad.
¿Qué dijo sobre las personas con discapacidad?
El Papa afirmó que sus vidas son una bendición y contribuyen a la dignidad humana.
[Fuente: Noticias Argentinas]