El papa León XIV oficia misa con atuendo especial en Luján

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El papa León XIV presentó una vestimenta especial para dar la misa frente a la emblemática Basílica de Luján en la que fue la última de su visita a la Argentina.

El Santo Padre decidió oficiar la misa con un atuendo similar al del manto de la Virgen de Luján, la cual representa a la ciudad además de ser la patrona de la Argentina.

El Papa eligió una casulla con los colores de la bandera nacional, celeste y blanco, y que además tenía bordada a Virgen de Luján, lo que generó una particular emoción en las millones de personas que estuvieron presentes en la citada Basílica y en quienes siguieron la misa desde diferentes puntos del país.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, León XIV arribó a Luján cerca de las 10 de este miércoles para brindar una misa ante una multitud en el último día de su visita a la Argentina y estuvo acompañado por un coro de 170 músicos.