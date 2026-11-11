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El papa León XIV oficia misa con atuendo especial en Luján

El Pontífice vistió una casulla con los colores celeste y blanco en un atuendo similar al del manto de la Virgen de Luján.

11/11/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

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El papa León XIV oficia misa con atuendo especial en Luján

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Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El papa León XIV presentó una vestimenta especial para dar la misa frente a la emblemática Basílica de Luján en la que fue la última de su visita a la Argentina.

El Santo Padre decidió oficiar la misa con un atuendo similar al del manto de la Virgen de Luján, la cual representa a la ciudad además de ser la patrona de la Argentina.

El Papa eligió una casulla con los colores de la bandera nacional, celeste y blanco, y que además tenía bordada a Virgen de Luján, lo que generó una particular emoción en las millones de personas que estuvieron presentes en la citada Basílica y en quienes siguieron la misa desde diferentes puntos del país.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, León XIV arribó a Luján cerca de las 10 de este miércoles para brindar una misa ante una multitud en el último día de su visita a la Argentina y estuvo acompañado por un coro de 170 músicos.

Lectura rápida

¿Quién ofició la misa en Luján?
El papa León XIV fue el encargado de oficiar la misa.

¿Qué vestimenta usó el Papa?
El Papa utilizó una casulla con los colores celeste y blanco, similar al manto de la Virgen de Luján.

¿Cuándo se llevó a cabo la misa?
La misa se realizó el miércoles 11 de noviembre de 2026.

¿Dónde se celebró la misa?
La misa tuvo lugar en la Basílica de Luján, un lugar emblemático en Argentina.

¿Cuántas personas asistieron al evento?
La misa fue presenciada por millones de personas, tanto en la Basílica como a distancia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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