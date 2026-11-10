El papa León XIV evoca a santos y beatos en Córdoba durante una histórica homilía

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Este martes, el papa León XIV celebró una multitudinaria Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde rindió homenaje a los santos y beatos que han dejado una huella en la historia de Argentina.

Con la afirmación de que Córdoba ha sido tierra de santos, el Sumo Pontífice centró su mensaje en figuras clave de la Iglesia que, a lo largo de diversas épocas y realidades locales, dedicaron sus vidas al Evangelio y al servicio a los más necesitados.

Entre los protagonistas de su discurso se destacaron San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula. El Papa elogió al cura gaucho por su incansable labor misionera en las sierras cordobesas, así como a la primera santa argentina, a quien reconoció por su valentía al recorrer descalza el territorio para preservar los ejercicios espirituales jesuíticos. Ambos fueron presentados como modelos complementarios de cercanía social y compromiso fraterno.

León XIV también realizó un emotivo reconocimiento a los mártires argentinos que ofrendaron sus vidas por la fe. Recordó a los Mártires del Zenta, al sacerdote Pedro Ortiz de Zárate, al jesuita Juan Antonio Solinas y a los laicos ejecutados en Salta en 1683, así como a los Mártires de La Rioja, que incluían al obispo Enrique Angelelli y otros líderes religiosos. También mencionó al beato Gregorio Martos Muñoz, sacerdote riojano martirizado en España.

La vida consagrada y el trabajo en los sectores más vulnerables fueron temas centrales en las palabras del Obispo de Roma. El Santo Padre destacó el legado de las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, fundadoras de congregaciones dedicadas a la asistencia social, y también hizo hincapié en la figura de Nazaria Ignacia. Asimismo, reconoció a las religiosas María Ludovica de Angelis, por su labor en el Hospital de Niños de La Plata, y a Crescencia Pérez, por su dedicación a los enfermos.

El Papa también abordó la importancia de la educación y la guía espiritual, agradeciendo el testimonio del beato Fray Mamerto Esquiú y del cardenal Eduardo Pironio, quienes fueron descritos como pastores ejemplares. En el ámbito educativo, se mencionó a San Héctor Valdivielso Sáez, mártir de la Revolución de Asturias de 1934.

El laicado argentino también tuvo un lugar relevante en la homilía papal, donde se resaltó la santidad en la vida cotidiana. León XIV ensalzó a San Artémides Zatti, conocido como el enfermero santo de la Patagonia, y a los jóvenes beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña. Además, reconoció las virtudes del empresario y laico Enrique Shaw por llevar los valores del Evangelio al ámbito laboral.

Más allá de los nombres propios, el Papa conectó estas biografías con los pilares doctrinales de la Iglesia global. Mencionó a San Ignacio de Loyola, cuyas enseñanzas marcaron el camino misional de Brochero y Mamá Antula, y recordó a San León Magno, cuya festividad coincidió con la jornada. También destacó la huella de San Juan Pablo II, quien elevó a los altares a varios de los mencionados.

La ceremonia concluyó con un enérgico llamado del Santo Padre a los cientos de miles de fieles presentes, instándolos a seguir el legado de generosidad que heredaron.