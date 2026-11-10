FOTO: El Papa León XIV es recibido en Córdoba por autoridades y estudiantes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto al intendente de la ciudad, Daniel Passerini, y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi, darán la bienvenida al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Este encuentro se llevará a cabo el 10 de noviembre, fecha en la que el Sumo Pontífice llegó a la provincia con el propósito de continuar su agenda en Argentina.

La recepción oficial contará con la participación de estudiantes de escuelas de alta montaña y de la capital provincial. Entre ellos, alumnos de la escuela Ceferino Namuncurá, ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, así como de Nuestra Señora del Valle, en Los Gigantes, y República del Perú, en Córdoba capital.

Además, se espera la presencia de delegaciones de organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad, que forman parte de la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas organizaciones incluyen a fundaciones como Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad.

La ceremonia de bienvenida incluirá un acompañamiento musical a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretará un repertorio de música sacra. Este programa musical abarca obras como Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.

Como un gesto simbólico de afecto, los niños de Córdoba ofrecerán al Papa un puñado de hierbas aromáticas provenientes de San Pedro, en Traslasierra, donde se celebra el Festival de los Cultivos Aromáticos, en un acto que representa el cariño de la comunidad hacia el Santo Padre.