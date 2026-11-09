FOTO: El Papa León XIV destaca la familia como pilar de la sociedad en misa multitudinaria en Buenos Aires

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El papa León XIV lideró este lunes una misa masiva en el Monumento a los Españoles, donde participaron el presidente Javier Milei, dirigentes políticos, representantes de la Iglesia y aproximadamente dos millones de fieles.

En su homilía, el Pontífice subrayó la relevancia de la familia como fundamento social y espiritual de la Argentina, al tiempo que alertó sobre las consecuencias del trabajo precario, las adicciones y las crisis sociales que enfrenta el país.

"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", expresó el Papa ante la multitud.

León XIV instó a no sucumbir ante voces que minimizan el papel del núcleo familiar en la actualidad: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Fragilidad social y diagnóstico de la época

Durante el servicio religioso, el Papa reflexionó sobre las complejidades que enfrentan los hogares argentinos: "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

Ante este contexto, el Pontífice resaltó que "en medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza", subrayando que "sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella".

El recuerdo del papa Francisco y el rol evangelizador

En otro segmento de su discurso, León XIV recordó a su predecesor al mencionar la conexión del actual Pontificado con la sede porteña: "Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'".

Asimismo, instó a erradicar la mentalidad de "dar para tener" en la relación con lo sagrado, rememorando el pasaje evangélico de la expulsión de los mercaderes del templo. "Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", enfatizó.

Al final de la ceremonia, el Papa animó a las familias argentinas a ser "protagonistas en la evangelización" y a apoyar la labor de la Iglesia local. Concluyó su homilía encomendando a la sociedad argentina a la protección de la Virgen de Luján y San José: "Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia".