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El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita

La visita del Santo Padre a la provincia mediterránea en fotografías.

10/11/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita

FOTO: El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita

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Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo este martes una visita histórica a la provincia de Córdoba, en lo que marcó su tercera jornada de gira por Argentina.

El Santo Padre arribó a la provincia mediterránea poco después de las 9, y tras una recorrida en papamóvil, celebró una multitudinaria misa, ante miles de fieles que llegaron desde diferentes puntos del país.

Además, el papa estuvo presente en el Arzobispado de Córdoba y tenía programadas diversas actividades antes de regresar a la ciudad de Buenos Aires.

Lectura rápida

¿Qué evento tuvo lugar en Córdoba?
La visita del papa León XIV a la provincia.

¿Quién visitó Córdoba?
El papa León XIV, en su gira por Argentina.

¿Cuándo ocurrió la visita?
El 10 de noviembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo la misa?
En Córdoba, ante miles de fieles.

¿Cómo fue la llegada del papa?
Llegó en papamóvil y realizó una celebración religiosa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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