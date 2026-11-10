El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita
La visita del Santo Padre a la provincia mediterránea en fotografías.
FOTO: El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita
Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo este martes una visita histórica a la provincia de Córdoba, en lo que marcó su tercera jornada de gira por Argentina.
El Santo Padre arribó a la provincia mediterránea poco después de las 9, y tras una recorrida en papamóvil, celebró una multitudinaria misa, ante miles de fieles que llegaron desde diferentes puntos del país.
Además, el papa estuvo presente en el Arzobispado de Córdoba y tenía programadas diversas actividades antes de regresar a la ciudad de Buenos Aires.
Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en Córdoba?
La visita del papa León XIV a la provincia.
¿Quién visitó Córdoba?
El papa León XIV, en su gira por Argentina.
¿Cuándo ocurrió la visita?
El 10 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo la misa?
En Córdoba, ante miles de fieles.
¿Cómo fue la llegada del papa?
Llegó en papamóvil y realizó una celebración religiosa.
[Fuente: Noticias Argentinas]