FOTO: El papa León XIV dejó su huella en Córdoba: las mejores imágenes de su visita

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Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo este martes una visita histórica a la provincia de Córdoba, en lo que marcó su tercera jornada de gira por Argentina.

El Santo Padre arribó a la provincia mediterránea poco después de las 9, y tras una recorrida en papamóvil, celebró una multitudinaria misa, ante miles de fieles que llegaron desde diferentes puntos del país.

Además, el papa estuvo presente en el Arzobispado de Córdoba y tenía programadas diversas actividades antes de regresar a la ciudad de Buenos Aires.