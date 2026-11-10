FOTO: El Papa en Córdoba: "Los pobres necesitan de Dios y de un amor que se viva en acción"

Córdoba, 10 noviembre (NA) — En un emotivo mensaje durante la misa en Córdoba, el Papa León XIV recordó la enseñanza de Francisco sobre la necesidad de los pobres de Dios y de personas que vivan el amor cristiano. El pontífice reivindicó el legado de figuras como el cura Brochero y Mamá Antula, instando a los argentinos a comprometerse en la construcción de "una patria fraterna y solidaria".

El Papa subrayó la importancia de la fe en la vida de los más necesitados, destacando que acercarlos a Dios es la mejor forma de caridad. Al recordar la obra de Mamá Antula, citó a su antecesor, afirmando que "los pobres tienen necesidad de Dios" y enfatizó que el testimonio de una vida inspirada en el amor cristiano es esencial.

En su homilía, el pontífice también hizo un llamado a la santidad, afirmando que "estamos todos llamados a la santidad" y que esta vocación no es exclusiva de figuras extraordinarias, sino una misión que todos los cristianos deben asumir. En este sentido, rindió homenaje a los santos y beatos argentinos, resaltando sus vidas como un reflejo de la unión entre "pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria".

El Papa recordó que Córdoba es "tierra de santos", donde muchas personas dedicaron sus vidas a la evangelización y al servicio. En particular, hizo hincapié en la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, describiéndolo como un hombre profundamente enamorado de Jesucristo, que encontró fortaleza en la oración para llevar a cabo su misión de caridad y justicia.

Asimismo, mencionó a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, quien dedicó su vida a la evangelización en Argentina, destacando su convicción de que una de las mayores expresiones de caridad es acercar a las personas a Dios.

El pontífice también rindió homenaje a los mártires que entregaron sus vidas por la fe, incluyendo a San Héctor Valdivielso Sáez, y recordó a religiosos martirizados en España y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta. En su discurso, mencionó a beatos como Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, resaltando el legado de quienes dedicaron su vida a la educación y atención de los enfermos.

El Papa concluyó su mensaje exhortando a los fieles a abrir sus corazones y ser santos en todos los aspectos de la vida cotidiana, invitándolos a "evangelizar" en sus comunidades. Ante la imagen del Cristo pobre, que el cura Brochero mandó tallar, instó a los presentes a reflexionar sobre su mirada y encontrar en la cruz el camino hacia la salvación y la santidad.