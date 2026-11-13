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El Niño: Santa Fe habilitó un sitio para consultar alertas y anticipar posibles inundaciones

La plataforma reúne datos hidrológicos, pronósticos meteorológicos, teléfonos útiles y medidas preventivas, con información georreferenciada y actualizaciones oficiales para toda la provincia.

13/11/2026 | 10:38Redacción Cadena 3 Rosario

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El Gobierno de Santa Fe presentó un sitio web que centraliza información oficial sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias en la provincia. La herramienta está destinada tanto a periodistas como a la población en general y reúne alertas meteorológicas, datos sobre los niveles de los ríos, recomendaciones y comunicados actualizados. Virginia Coudanes, vocera del Ejecutivo provincial, explicó que el objetivo es facilitar el acceso a información rápida y confiable ante posibles emergencias.

“Esta nueva herramienta centraliza y condensa toda la información que nosotros del Gobierno de Santa Fe ya veníamos trabajando”, señaló Coudanes. El portal permite consultar las previsiones de lluvias según la ubicación geográfica, seleccionar otras localidades o departamentos y acceder a teléfonos útiles para emergencias, como el 911, el 107 y los Bomberos.

La plataforma también incorpora información sobre la situación del río Paraná, el Salado y otros cursos de agua de la provincia. Según detalló la funcionaria, los datos provienen de las estaciones de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos, que cuenta con más de 40 puntos de medición provinciales. Además, incluye un mapa con efectores de salud, centros de vacunación y recomendaciones vinculadas con enfermedades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro apartado está dedicado a las medidas preventivas ante lluvias intensas, tormentas e inundaciones. Allí se ofrecen indicaciones sobre el manejo de residuos, el uso responsable del agua, la conservación de agua segura, la higiene de los hogares y los cuidados alimentarios, tanto durante una emergencia como después de una inundación. También se podrá consultar información georreferenciada sobre cortes de tránsito, obras y desvíos en rutas y calles de la provincia.

Coudanes explicó que el sitio también contempla información para productores agropecuarios, con herramientas vinculadas al registro de oferentes, sanidad y financiamiento para el sector. Además, reúne datos sobre los comités y las juntas locales de Protección Civil, junto con los planes de contingencia de cada localidad. “Queremos ser muy claros al mostrar la información, poder socializarla y compartirla para que los vecinos y los medios hagan uso de ella”, concluyó. La plataforma está disponible en santafe.gov.ar/ms/elnino.

Lectura rápida

¿Qué presentó el Gobierno de Santa Fe? Un sitio web que centraliza información sobre El Niño y sus consecuencias.

¿Quién es Virginia Coudanes? Es la vocera del Gobierno de Santa Fe que explicó el objetivo del sitio web.

¿Cuándo se lanzó el sitio web? La nota no especifica una fecha exacta de lanzamiento.

¿Dónde se puede acceder a la plataforma? En el sitio web santafe.gov.ar/ms/elnino.

¿Por qué es importante esta herramienta? Facilita el acceso a información rápida y confiable ante posibles emergencias relacionadas con El Niño.

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