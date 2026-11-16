FOTO: El Municipio de Lanús brindará asistencia a vecinos afectados por explosión en Remedios de Escalada

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El Municipio de Lanús ofrecerá asistencia y responderá preguntas a los vecinos que se vieron afectados por la explosión en Remedios de Escalada, coincidiendo con la primera marcha programada para hoy.

Los lugares designados en Lanús son el cruce de las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen, Iberlucea, esquina Garay, y Iberlucea y Di Giorno, según informaron en un comunicado oficial.

En el mismo comunicado, se destacó que el intendente Julián Álvarez se encuentra presente en la intersección de las calles Beltrán y Melo para atender directamente a los vecinos que deseen realizar consultas.

Las autoridades también anunciaron que el Municipio se constituirá como querellante en la causa judicial relacionada, argumentando que hubo un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".

Además, el intendente ha mantenido encuentros con los afectados para definir medidas que aborden las necesidades más urgentes y facilitar la recuperación de la zona.

Entre las acciones acordadas se incluye la otorgación de una ayuda económica extraordinaria e inmediata para los damnificados, así como la eximición de Tasas Municipales para los comercios del Centro Comercial. También se prevé el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona afectada.