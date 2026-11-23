El lunes feriado estará inestable en Rosario con lluvias y 25 grados de máxima
El pronóstico anticipa precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche, mientras que para el martes se espera un mejoramiento de las condiciones y un marcado ascenso térmico.
23/11/2026 | 06:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cielo nublado en Rosario.
El lunes feriado se presentará con condiciones inestables en Rosario y la región, según el pronóstico meteorológico. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado a nublado y probabilidad de lluvias dispersas durante la tarde y la noche.
La temperatura tendrá una mínima de 16°C y una máxima prevista de 25°C, mientras que la humedad alcanzará el 85%. El viento será leve, inicialmente del sector oeste, con rotación hacia el noreste y luego al sudoeste, con algunas intensidades moderadas.
Para el martes, en cambio, se anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima llegará a los 29°C.
En cuanto al viento, soplará desde el noreste con intensidad leve y algunas ráfagas moderadas. De esta manera, después de un lunes feriado con posibles precipitaciones, se espera un martes más cálido y con mejores condiciones para las actividades al aire libre.
Lectura rápida
¿Qué condiciones se esperan para el lunes feriado? Se anticipan condiciones inestables en Rosario, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias dispersas.
¿Cuál será la temperatura del lunes? La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.
¿Cómo será el clima el martes? Se espera una mejora, con cielo mayormente despejado y temperaturas entre 16°C y 29°C.
¿Qué se puede decir sobre el viento? El viento del lunes será leve, inicialmente del sector oeste, rotando hacia el noreste y luego al sudoeste.
¿Por qué se considera mejor el clima del martes? Se espera un martes más cálido y con mejores condiciones para actividades al aire libre tras un lunes con posibles precipitaciones.