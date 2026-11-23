El lunes feriado se presentará con condiciones inestables en Rosario y la región, según el pronóstico meteorológico. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado a nublado y probabilidad de lluvias dispersas durante la tarde y la noche.

La temperatura tendrá una mínima de 16°C y una máxima prevista de 25°C, mientras que la humedad alcanzará el 85%. El viento será leve, inicialmente del sector oeste, con rotación hacia el noreste y luego al sudoeste, con algunas intensidades moderadas.

Para el martes, en cambio, se anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima llegará a los 29°C.

En cuanto al viento, soplará desde el noreste con intensidad leve y algunas ráfagas moderadas. De esta manera, después de un lunes feriado con posibles precipitaciones, se espera un martes más cálido y con mejores condiciones para las actividades al aire libre.