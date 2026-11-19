FOTO: El juicio a Cristian "Pity" Álvarez avanza sin su presencia y se espera el veredicto

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- El veredicto del juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar a Cristian "Gringo" Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se dará a conocer este viernes. La defensa del músico, que no asistirá a la audiencia, solicitó que "prime la cordura".

El abogado Javier Baños confirmó que Álvarez no participará de la jornada debido a que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó el traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, situada en la localidad bonaerense de Castelar.

"No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad", criticó el ex fiscal de Morón.

En este contexto, Baños sostuvo que se trata de "un juicio en ausencia, ilegal al 100%" y señaló: "Es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela".

La audiencia comenzará a las 11:00 con las réplicas, tras lo cual los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro deliberarán y, finalmente, realizarán la lectura de la sentencia.

El abogado Fabián Améndola, representante legal de la familia de la víctima, solicitó una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes requirió 18 años y 6 meses de cárcel por la misma calificación legal, además de pedir su detención una vez finalizada la internación forzosa.

Baños y Queijeiro, en tanto, pidieron la absolución y, de manera subsidiaria, que se imponga una condena por exceso en legítima defensa, al tiempo que insistieron en la nulidad del proceso, presentando recursos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

"Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella. Esto fue un exceso en la legítima defensa, en el peor de los casos lo tienen que sentenciar a 5 años, pero no se lo van a dar", expresó Baños ante la consulta de NA.

Álvarez se ha mostrado en varias ocasiones descompensado durante las audiencias, incluso llegó a consumir cocaína en el transcurso de una declaración. En un incidente anterior, chocó un vehículo en una estación de servicio y fue trasladado a dos hospitales porteños.

El caso

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano; posteriormente, se dio a la fuga, desechando el revólver en una alcantarilla y dirigiéndose al boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", declaró Álvarez en más de una ocasión a los medios tras entregarse a la policía.

El intérprete de 54 años enfrenta cargos por el delito de ‘homicidio agravado por el uso de arma de fuego’, cuya pena varía entre ocho y 25 años de prisión.