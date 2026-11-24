Ni marcianos, ni virtuales y tampoco falsos. Camaleones escondidos detrás de una pantalla con un objetivo: engañar y generar dinero. La cara oculta de la fenomenal industria de la estafa. Con base en las cárceles de Córdoba, en donde cada celular se vende a dos o tres veces de su valor original, el “call center tumbero” genera ganancias siderales, según se ha descubierto en distintas investigaciones. En nuestro canal de You Tube, ya está disponible un nuevo capítulo de Relatos del Crimen, en el que te contamos cómo funcionan los tentáculos de un delito que tiene un rédito multimillonario.

El fiscal de Instrucción especializado en Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, solicitó la elevación a juicio para 10 personas acusadas de integrar o encubrir una compleja asociación ilícita dedicada a las estafas virtuales bajo la modalidad de phishing.

Según el expediente, la organización delictiva operó al menos entre marzo de 2024 y agosto de 2025 un verdadero “call center tumbero” con base en la cárcel de Cruz del Eje, con una estructura de apoyo logístico y financiero radicada principalmente en barrio Villa El Libertador, de la capital cordobesa.

La acusación ubica en la cúspide externa de la organización a Claudio Rodrigo Figueroa, alias “Chemu”, imputado como jefe de la asociación ilícita y coautor de estafa reiterada. Un hombre que gracias al “call center tumbero” pasó a tener un problema insólito: cómo blanquear semejante nivel de ganancias.

El informe completo, con audios reveladores:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/