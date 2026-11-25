El Gobierno porteño sancionó a los responsables por el escándalo del deck en Caballito
La administración porteña admitió errores en el procedimiento realizado en el café “Tina”, donde se registraron incidentes que afectaron a los clientes.
25/11/2026 | 15:24Redacción Cadena 3
FOTO: El Gobierno porteño reconoce errores en la remoción del deck
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck del café “Tina”, ubicado sobre la calle Ambrosetti al 300, en el barrio de Caballito, y reconoció que el procedimiento se llevó adelante de manera incorrecta.
Las medidas alcanzaron al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, quienes fueron pasados a disponibilidad. Además, el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del operativo fue removido de su cargo, luego de que una investigación interna determinara las responsabilidades por lo ocurrido.
Durante el procedimiento se produjeron incidentes entre inspectores de Ordenamiento Urbano, efectivos de la Policía de la Ciudad, empleados y el propietario del establecimiento, que también afectaron a los clientes que se encontraban en el deck. Desde el Ejecutivo porteño señalaron que esa situación no debería haber sucedido.
La administración explicó que la decisión de retirar la estructura respondió a la necesidad de realizar obras vinculadas con la movilidad, aunque diferenció esa determinación de la forma en que se ejecutó el operativo.
En ese sentido, sostuvo que la intervención no se correspondió con los principios de una política de ordenamiento urbano orientada a cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en la Ciudad.
Lectura rápida
¿Qué aconteció en el café “Tina”? El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck del café.
¿Quiénes fueron sancionados? El comisario de la jurisdicción 6A, agentes de seguridad y un funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano.
¿Cuándo sucedió el incidente? Durante el operativo de remoción del deck, aunque la fecha exacta no se menciona en el texto.
¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En el café “Tina”, ubicado en la calle Ambrosetti al 300, en el barrio de Caballito.
¿Por qué se retiró el deck? Para realizar obras vinculadas con la movilidad, aunque se reconoció que el procedimiento fue incorrecto.