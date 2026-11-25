El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck del café “Tina”, ubicado sobre la calle Ambrosetti al 300, en el barrio de Caballito, y reconoció que el procedimiento se llevó adelante de manera incorrecta.

Las medidas alcanzaron al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, quienes fueron pasados a disponibilidad. Además, el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del operativo fue removido de su cargo, luego de que una investigación interna determinara las responsabilidades por lo ocurrido.

Durante el procedimiento se produjeron incidentes entre inspectores de Ordenamiento Urbano, efectivos de la Policía de la Ciudad, empleados y el propietario del establecimiento, que también afectaron a los clientes que se encontraban en el deck. Desde el Ejecutivo porteño señalaron que esa situación no debería haber sucedido.

La administración explicó que la decisión de retirar la estructura respondió a la necesidad de realizar obras vinculadas con la movilidad, aunque diferenció esa determinación de la forma en que se ejecutó el operativo.

En ese sentido, sostuvo que la intervención no se correspondió con los principios de una política de ordenamiento urbano orientada a cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en la Ciudad.