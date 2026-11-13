FOTO: El fenómeno de El Niño y el dengue: especialistas advierten sobre la necesidad de prevención anticipada

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El fenómeno de El Niño ya se encuentra consolidado, se espera que continúe intensificándose durante los próximos meses y, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027 y se prevé que alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de este año.

Así se indicó en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas en el que se señaló además que sus efectos pueden alterar las temperaturas y las precipitaciones y favorecer fenómenos meteorológicos extremos, con diferencias según la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la interacción entre El Niño y el calentamiento global puede intensificar determinados fenómenos climáticos extremos. En ese contexto, señala que el norte de la Argentina, junto con Uruguay y el sur de Brasil, puede experimentar lluvias por encima de lo habitual, con un mayor riesgo de inundaciones.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la crisis climática y El Niño pueden favorecer la propagación del dengue al modificar las temperaturas y las precipitaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también vincula su expansión con la humedad y los cambios en la distribución de los mosquitos transmisores.

El mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, está adaptado al ambiente urbano y se reproduce en recipientes que acumulan agua dentro de las viviendas o en sus alrededores. El aumento de las temperaturas puede acelerar su desarrollo, mientras que las lluvias intensas y las inundaciones favorecen la aparición de nuevos criaderos en objetos como neumáticos, macetas, baldes y canaletas.

Sin embargo, la falta de lluvias también puede generar condiciones de riesgo cuando obliga a almacenar agua en recipientes sin protección adecuada. De esta manera, tanto el exceso como la escasez de precipitaciones pueden contribuir a crear ambientes favorables para la reproducción del mosquito. En condiciones adecuadas de temperatura y humedad, su desarrollo desde el huevo hasta la etapa adulta puede completarse en apenas 7 a 10 días.

El antecedente de la temporada 2023-2024 refuerza la importancia de anticipar las medidas de prevención. Durante ese período se registró un episodio de El Niño de fuerte intensidad que, junto con el cambio climático y otros factores, contribuyó a que 2024 fuera el año más cálido registrado a escala mundial.

En paralelo, la Argentina experimentó el mayor brote de dengue de su historia, con más de medio millón de casos notificados. Aunque no puede establecerse una relación causal directa entre ambos fenómenos, esta coincidencia pone de relieve la necesidad de prepararse frente a condiciones ambientales que pueden favorecer la proliferación del mosquito y la transmisión del virus.

"El cambio climático está haciendo que los eventos extremos sean cada vez más frecuentes, prolongados e intensos. También puede generar condiciones favorables para la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. Por eso, es fundamental anticipar las medidas de prevención y fortalecer la preparación frente a una nueva temporada, especialmente después de haber atravesado el mayor brote de dengue registrado en nuestro país," afirmó el Dr. Damián Markov, médico pediatra especialista en medicina climática y salud ambiental.

El dengue y sus serotipos

El dengue es causado por cuatro serotipos virales -DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4-. Una infección genera inmunidad duradera frente al serotipo que la produjo, pero no protege frente a todos los demás. La OMS incluye precisamente a la infección previa entre los factores de riesgo para desarrollar formas graves de la enfermedad.

La movilidad también influye: una persona infectada puede trasladarse entre localidades o países mientras el virus está presente en su sangre, incluso sin síntomas. Si en el destino hay mosquitos capaces de transmitirlo y condiciones favorables, puede contribuir al inicio de cadenas de transmisión local.

"La coincidencia de condiciones ambientales favorables, circulación del virus y personas susceptibles puede formar una ‘tormenta perfecta’. Eso no vuelve inevitable un brote ni significa que el riesgo sea igual en todo el país. Los períodos de menor circulación son la oportunidad para fortalecer la vigilancia, capacitar a los equipos de salud y organizar la atención," señaló la Dra. Florencia Cahn, médica infectóloga, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

El dengue puede ocasionar cuadros que requieren hospitalización y, en los casos graves, comprometer la vida. Un aumento de casos también puede incrementar la demanda de consultas y la presión sobre los servicios de salud. La detección temprana y el acceso oportuno a una atención adecuada son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones.

La prevención requiere combinar distintas herramientas: eliminar criaderos, mantener tapados los depósitos de agua, utilizar repelentes y otras medidas de protección frente a las picaduras, sostener la vigilancia epidemiológica y consultar tempranamente ante síntomas. A estas medidas se suma la vacunación, cuando corresponda y siempre de acuerdo con la indicación médica.

Disponible en la Argentina desde fines de 2023, la vacuna tetravalente contra el dengue de Takeda fue evaluada en el ensayo de fase III TIDES, con más de 20.000 participantes de ocho países endémicos. Luego de 4,5 años de seguimiento, mostró una eficacia acumulada del 61,2% frente al dengue confirmado virológicamente y del 84,1% frente al que requirió hospitalización, tras completar el esquema de dos dosis separadas por 90 días. Datos a siete años del estudio TIDES indicaron que la protección frente al dengue y las hospitalizaciones asociadas se mantuvo. A la fecha, se distribuyó un número superior a las 24 millones de dosis en más de 40 países.

Entre los síntomas que requieren consulta médica se encuentran la fiebre acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos o erupciones. El dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, el sangrado, la somnolencia o los desmayos requieren atención inmediata. Los signos de alarma pueden aparecer cuando la fiebre comienza a bajar.

La preparación también alcanza a empresas y organizaciones

"El ausentismo por dengue -cuando los trabajadores se enferman o deben cuidar a un familiar- puede afectar la productividad y la continuidad de las actividades. Aunque puede alcanzar a trabajadores de cualquier sector, algunos están particularmente expuestos, como los de agricultura, construcción y distribución eléctrica. La prevención es especialmente importante en organizaciones que dependen de personal esencial", explicó el Dr. Germán Lozano, médico especialista en cirugía general y medicina del trabajo.

"La capacitación y la comunicación son esenciales para que los trabajadores conozcan los riesgos y las medidas para reducirlos. La vacunación puede integrar ese abordaje cuando esté indicada según la evaluación médica individual, junto con las restantes medidas de prevención," concluyó Lozano.