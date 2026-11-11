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El Cristo de Brochero regresó a Villa Cura Brochero tras presidir la misa del Papa León XIV

La imagen, que estuvo presente en la celebración religiosa presidida por el Sumo Pontífice en Córdoba, llegó a Villa Cura Brochero en una caravana acompañada por autoridades locales, efectivos policiales y numerosos vecinos.

11/11/2026 | 15:32Redacción Cadena 3

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El regreso del Cristo de Brochero

FOTO: El regreso del Cristo de Brochero

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El Cristo de Brochero regresó este miércoles a Villa Cura Brochero, luego de haber formado parte de la histórica misa presidida por el Papa León XIV en Córdoba.

El emotivo regreso se produjo a través del puente de los Elefantes, que conecta las localidades de Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Allí, la imagen sagrada fue recibida y acompañada por una importante caravana que recorrió el camino hacia su destino.

El operativo de traslado estuvo a cargo de efectivos de la Departamental San Alberto, con el acompañamiento de autoridades municipales de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, además de numerosos vecinos que se acercaron para participar de este momento especial.

Tras su paso por el puente, la imagen ingresó a Villa Cura Brochero y continuó su recorrido hacia la Casa de Ejercicios Espirituales, el lugar donde habitualmente permanece.

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De esta manera, el Cristo de Brochero volvió a su lugar natural después de haber sido parte de una celebración religiosa histórica junto al Papa León XIV, en una jornada que quedará en la memoria de la comunidad y de los fieles devotos del Santo Cura Brochero.

Informe de Roberto Fontanari

Lectura rápida

1. ¿Qué regresó a Villa Cura Brochero?

El Cristo de Brochero regresó a Villa Cura Brochero.

2. ¿Quién presidió la misa en Córdoba?

La misa fue presidida por el Papa León XIV.

3. ¿Cuándo ocurrió el regreso del Cristo de Brochero?

El regreso se produjo este miércoles.

4. ¿Dónde fue recibido el Cristo de Brochero?

Fue recibido en el puente de los Elefantes.

5. ¿Quiénes participaron en el operativo de traslado?

Efectivos de la Departamental San Alberto y autoridades municipales de Mina Clavero y Villa Cura Brochero participaron en el traslado.

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