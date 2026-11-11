El Cristo de Brochero regresó a Villa Cura Brochero tras presidir la misa del Papa León XIV

FOTO: El regreso del Cristo de Brochero

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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

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El Cristo de Brochero regresó este miércoles a Villa Cura Brochero, luego de haber formado parte de la histórica misa presidida por el Papa León XIV en Córdoba.

El emotivo regreso se produjo a través del puente de los Elefantes, que conecta las localidades de Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Allí, la imagen sagrada fue recibida y acompañada por una importante caravana que recorrió el camino hacia su destino.

El operativo de traslado estuvo a cargo de efectivos de la Departamental San Alberto, con el acompañamiento de autoridades municipales de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, además de numerosos vecinos que se acercaron para participar de este momento especial.

Tras su paso por el puente, la imagen ingresó a Villa Cura Brochero y continuó su recorrido hacia la Casa de Ejercicios Espirituales, el lugar donde habitualmente permanece.

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De esta manera, el Cristo de Brochero volvió a su lugar natural después de haber sido parte de una celebración religiosa histórica junto al Papa León XIV, en una jornada que quedará en la memoria de la comunidad y de los fieles devotos del Santo Cura Brochero.

Informe de Roberto Fontanari