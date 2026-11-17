FOTO: El costo global de la resistencia antimicrobiana podría igualar el PBI de un país desarrollado

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La resistencia antimicrobiana (RAM) ha evolucionado de ser un mero reto médico a un serio problema que afecta a los sistemas productivos y alimentarios en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció a mediados de 2026 un Plan de Acción Mundial que se extenderá por diez años.

Además, la OMS estima que el costo total para tratar infecciones bacterianas resistentes podría alcanzar los US$412.000 millones anuales hasta 2035. A esta cifra se suman pérdidas en productividad que podrían ascender a US$443.000 millones anuales, lo que representa un monto cercano al Producto Bruto Interno (PBI) de naciones como Dinamarca, que ronda los US$500 mil millones.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos no responden a los tratamientos con antibióticos. Esto complica el tratamiento de infecciones, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades graves y discapacidad, de acuerdo a un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

La OMS también revela que una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio durante 2023 resultó ser resistente a los antibióticos. Entre 2018 y 2023, la resistencia aumentó en más del 40% de las combinaciones de patógeno-antibiótico monitoreadas, lo que ha llevado a las autoridades a alertar sobre el crecimiento de esta tendencia.

El impacto en animales

En 2025, 60 países proporcionaron datos sobre RAM en animales al sistema InFARM de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta organización advierte que si la tendencia actual no cambia, el uso de antimicrobianos en la producción ganadera podría aumentar un 30% hacia 2040.

"En este escenario, prevenir infecciones y fortalecer la vigilancia se vuelve prioridad. En salud animal, la vacunación, la bioseguridad, el diagnóstico y las buenas prácticas de manejo son cruciales para reducir la incidencia de enfermedades y la necesidad de tratamientos antimicrobianos", afirmó Joaquín Basombrio, médico veterinario especialista en resistencia antimicrobiana de Biogénesis Bagó.

Basombrio también subrayó que el desarrollo de vacunas y soluciones biológicas es fundamental para prevenir enfermedades en el ganado y mencionó el enfoque de Una Sola Salud como un plan de acción central y urgente.

Este enfoque integral busca abordar las amenazas a la salud en la interfaz humano-animal-medio ambiente, promoviendo una colaboración inclusiva entre la OMS y sus Estados Miembros, aprobado en septiembre de 2021 por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"La prevención sanitaria es parte de una estrategia a largo plazo que busca anticiparse a las enfermedades y fomentar un uso responsable de los recursos, contribuyendo así a una producción más sostenible y a preservar herramientas esenciales para la salud", concluyó.