El Concejo Municipal de Rosario debate una iniciativa que apunta a prohibir la actividad de los cuidacoches en la vía pública mediante la adhesión del municipio a la legislación provincial. El proyecto establece un marco de intervención para reforzar los controles y actuar frente a situaciones de intimidación, cobros compulsivos y otros episodios de violencia vinculados con esta práctica.

La propuesta contempla la realización de operativos coordinados entre distintas áreas del Estado, con especial atención en aquellos sectores donde se concentran los mayores inconvenientes. Entre los puntos alcanzados se encuentran Pichincha, barrio Hospitales, el Paseo del Siglo, la zona costera, barrio Martin y el corredor de avenida Pellegrini. También se incluyen los alrededores de los estadios de fútbol y los espacios que reciben recitales y encuentros multitudinarios.

Uno de los cambios previstos apunta a que el municipio pueda intervenir por iniciativa propia, sin que resulte indispensable la presentación de una denuncia vecinal para poner en marcha las actuaciones correspondientes. De esta manera, la fiscalización podría desarrollarse a partir de la detección de situaciones irregulares por parte de las autoridades.

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con la presencia de menores de edad en la actividad, particularmente cuando son expuestos en la calle en contextos que pueden comprometer su integridad y seguridad.

En cuanto a las sanciones, el texto no contempla la figura del arresto, aunque establece herramientas para avanzar con los procedimientos previstos en la normativa provincial.

La puesta en marcha del esquema no está planteada de manera simultánea en todos los barrios. El proyecto contempla una implementación gradual, mediante un protocolo que permitirá concentrar inicialmente los recursos en las áreas con mayor presencia de cuidacoches y antecedentes de conflictos.

La mayor concentración de esta actividad se registra en el centro y macrocentro, los corredores gastronómicos y los espacios destinados a espectáculos y eventos de gran convocatoria. Estos sectores aparecen entre las principales prioridades para el despliegue de los controles.

La adhesión a la normativa provincial busca ampliar las posibilidades de intervención municipal frente a una problemática que involucra tanto la ocupación del espacio público como situaciones de presión sobre conductores y vecinos. Su aplicación dependerá de la organización de los operativos y de la implementación progresiva de los mecanismos de fiscalización.