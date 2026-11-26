FOTO: El clima en el AMBA: jueves soleado y temperaturas en ascenso hasta el fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta este jueves un clima estable, sin posibilidades de lluvias y con temperaturas agradables. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad aumentará progresivamente a lo largo del día: tras una madrugada despejada, el cielo permanecerá ligeramente nublado por la mañana, pasará a estar algo nublado en la tarde y culminará parcialmente nublado en la noche.

Durante el día se observará una notable amplitud térmica, comenzando con una mínima de 14 grados en las primeras horas, y alcanzando una máxima de 28°C por la tarde.