El clima en el AMBA: jueves soleado y temperaturas en ascenso hasta el fin de semana
El SMN pronosticó un día sin lluvias en Buenos Aires y el conurbano, con temperaturas que alcanzarán los 34°C durante el fin de semana.
FOTO: El clima en el AMBA: jueves soleado y temperaturas en ascenso hasta el fin de semana
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta este jueves un clima estable, sin posibilidades de lluvias y con temperaturas agradables. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad aumentará progresivamente a lo largo del día: tras una madrugada despejada, el cielo permanecerá ligeramente nublado por la mañana, pasará a estar algo nublado en la tarde y culminará parcialmente nublado en la noche.
Durante el día se observará una notable amplitud térmica, comenzando con una mínima de 14 grados en las primeras horas, y alcanzando una máxima de 28°C por la tarde.
Pronóstico para los próximos días
Para el viernes 27 de noviembre, se espera un cielo algo nublado durante la mayor parte del día, con un leve aumento a parcialmente nublado en horas de la tarde. La temperatura oscilará entre los 17°C y los 31°C.
El sábado 28 de noviembre traerá cielo ligeramente nublado durante todo el día, con un ambiente muy caluroso, donde las temperaturas variarán entre los 18°C de mínima y los 34°C de máxima.
Finalmente, el domingo 29 de noviembre, se mantendrá la estabilidad con cielo ligeramente nublado, comenzando la jornada con 20°C y alcanzando nuevamente un pico de 34°C por la tarde.
¿Qué clima se espera para hoy?
Un día soleado y estable, sin lluvias, con temperaturas que irán de 14°C a 28°C.
¿Cómo será el clima el viernes?
Se anticipa un cielo algo nublado, con temperaturas de entre 17°C y 31°C.
¿Qué temperaturas se prevén para el sábado?
Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 34°C, con cielo ligeramente nublado.
¿Y para el domingo?
Se espera un clima similar al sábado, con temperaturas de 20°C a 34°C.
¿Qué dice el SMN sobre la nubosidad?
La nubosidad irá en aumento a lo largo del día, pasando de despejado a parcialmente nublado.
[Fuente: Noticias Argentinas]