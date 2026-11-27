Ocho personas fueron imputadas este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de peculado y fraude a la administración pública vinculadas con la extracción y distribución irregular de fondos depositados en cuentas judiciales. La audiencia estuvo a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencias Institucionales.

La acusación sostiene que los involucrados recibieron dinero proveniente de cuentas judiciales abiertas en el marco de distintas causas penales, pese a que no existía una justificación legal para el cobro o la acreditación de esas sumas. Según la hipótesis fiscal, las operaciones formaban parte de un mecanismo que permitía disponer irregularmente de fondos que debían permanecer bajo custodia de la Justicia.

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Los imputados, identificados por sus iniciales como J.B., G.S., R.P., L.D., A.R., G.B., M.M. y M.P., fueron acusados de peculado en carácter de partícipes necesarios, en concurso ideal con fraude a la administración pública en carácter de autores. En el caso de G.S., la Fiscalía le atribuyó tres hechos, mientras que a los restantes se les imputó una maniobra a cada uno.

Durante la audiencia, todos hicieron uso de la palabra y brindaron explicaciones sobre las circunstancias y los mecanismos mediante los cuales habrían recibido el dinero de otros involucrados en la causa. La jueza de primera instancia, doctora Chiabrera, tuvo por formalizada la audiencia, mientras que los fiscales analizarán la información aportada por los imputados para evaluar los próximos pasos y definir su situación procesal.

De acuerdo con el detalle de la acusación, las transferencias investigadas se realizaron entre 2018 y 2023 y presentan importantes diferencias en cuanto a los montos. A J.B. se le atribuye haber recibido 10.000 pesos el 14 de noviembre de 2019, mientras que G.S. habría percibido 5.000 pesos el 4 de diciembre de 2018, otros 500.000 pesos el 13 de septiembre de 2021 y 5.500 dólares el 13 de diciembre de ese mismo año.

Por su parte, R.P. habría recibido 10.000 pesos el 11 de marzo de 2019; L.D., 20.000 pesos el 2 de marzo de 2020; A.R., 150.000 pesos el 19 de abril de 2021, y G.B., 20.000 pesos el 25 de febrero de 2019. Los montos de mayor magnitud corresponden a M.M., quien habría recibido 30 millones de pesos el 8 de noviembre de 2023, y a M.P., a quien se le atribuye una transferencia de 12 millones de pesos el 23 de noviembre de ese mismo año.

Durante siete años

Esta nueva instancia judicial se enmarca en una investigación de mayor alcance que tuvo un avance el 8 de septiembre de 2026, cuando un grupo de personas fue imputado por integrar presuntamente una asociación ilícita que habría funcionado desde 2017 hasta el 2 de julio de 2024, con el objetivo de planificar y ejecutar distintos delitos de manera organizada.

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, la organización habría montado un esquema basado en la manipulación sistemática de cuentas bancarias judiciales vinculadas con procesos penales en trámite o bajo custodia fiscal. Entre ellas se encontraban cuentas en las que se depositaban fianzas y dinero secuestrado en el marco de distintas investigaciones.

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La estructura habría tenido una organización jerárquica. M.R. fue señalado como jefe y organizador, mientras que J.M., F.R., G.C. y E.B. habrían ocupado funciones de organización. En tanto, J.B., G.S., R.P., L.D., A.R., G.B., M.M. y M.P. fueron ubicados por la Fiscalía como integrantes que habrían recibido parte de los fondos sustraídos de las cuentas judiciales.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, el mecanismo consistía en disponer de dinero depositado en esas cuentas mediante oficios emitidos por el propio fiscal responsable de las investigaciones o a través de transferencias ordenadas por el entonces funcionario hacia cuentas bancarias personales de terceros. De esa manera, los fondos habrían salido del circuito de custodia judicial sin que existiera una causa legítima que justificara su entrega.

Con las ocho imputaciones realizadas este viernes, la causa avanza sobre las presuntas responsabilidades individuales de quienes habrían recibido el dinero. Ahora, la Fiscalía deberá analizar las explicaciones brindadas durante la audiencia y confrontarlas con las pruebas reunidas para determinar cómo continuará el proceso. Mientras tanto, la investigación busca esclarecer el funcionamiento de una estructura que, según la acusación, habría utilizado mecanismos del propio sistema judicial para desviar fondos públicos bajo custodia de la Justicia.

Cabe recordar que las imputaciones constituyen atribuciones fiscales y que los acusados conservan su estado de inocencia hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario.