FOTO: El cáncer de próstata: diagnóstico temprano clave para una alta tasa de supervivencia

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El cáncer de próstata se ha convertido en la principal causa de diagnóstico de cáncer en hombres y ocupa el segundo lugar en mortalidad en América Latina. Anualmente, se estima que más de 225.000 hombres en la región reciben este diagnóstico, con cerca de 61.000 muertes atribuibles a sus complicaciones.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas revela que la mayor barrera para un diagnóstico efectivo es cultural: muchos hombres evitan realizarse chequeos preventivos, lo que provoca que un porcentaje significativo de ellos acuda al médico solo cuando la enfermedad ya ha avanzado, lo que limita las opciones de tratamiento y afecta las tasas de supervivencia.

En Argentina, las estadísticas indican que el cáncer de próstata es un desafío crítico para la salud pública. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación y del observatorio Globocan (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer - IARC / OMS), se reportan más de 13.300 nuevos casos cada año, convirtiéndose en el tipo de tumor más común entre hombres, representando el 19,7% de todos los cánceres masculinos y el 9,6% del total de diagnósticos oncológicos en el país.

Respecto a su mortalidad, el cáncer de próstata es la tercera causa de muerte por cáncer en varones en Argentina, solo superado por los tumores de pulmón y colon, con más de 3.500 decesos anuales. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha destacado que en la última década, la tasa de mortalidad ha disminuido en más de un 20% gracias a los avances en detección temprana y tratamientos innovadores.

Romper el tabú: el tiempo como factor de supervivencia clave

El cáncer de próstata en sus etapas iniciales suele ser asintomático, lo que dificulta su detección. Cuando se diagnostica en las fases I o II (localizado), la tasa de supervivencia a cinco años supera el 95%. En contraste, en casos avanzados o metastásicos, esta tasa disminuye considerablemente.

Las pautas de la Sociedad Argentina de Urología (SAU) recomiendan que todos los hombres a partir de los 50 años (o a los 45 si tienen factores de riesgo) se sometan a chequeos preventivos anuales. Estos exámenes incluyen análisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y un examen físico o tacto rectal.

Cuando hay sospecha de cáncer, la tecnología médica actual permite un abordaje preciso y efectivo. Desde la empresa Varian, especializada en oncología y radioterapia, se busca integrar la atención mediante tecnologías avanzadas. Entre estas se encuentran:

Imagen molecular y PET/CT con PSMA: que permite detectar lesiones prostáticas antes de que sean visibles en estudios convencionales.

Crioterapia: un tratamiento mínimamente invasivo que congela las células cancerígenas, preservando tejidos sanos.

Radioterapia de alta precisión: que utiliza inteligencia artificial para administrar dosis exactas de radiación, acortando el tiempo de tratamiento.

Para lograr un sistema de salud más efectivo y equitativo en Argentina y la región, es fundamental fortalecer tres pilares: educación para superar las barreras culturales, diagnóstico temprano y acceso a tecnologías médicas avanzadas.