FOTO: El AMBA enfrenta un fin de semana de calor intenso con temperaturas que superarán los 34°C

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa este viernes una racha de jornadas agobiantes, con marcas térmicas que superarán la barrera de los 30 grados y noches cada vez más cálidas debido a la persistente circulación de vientos del norte y noreste.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el termómetro irá en ascenso constante durante todo el fin de semana hasta alcanzar su punto máximo el domingo, despidiendo noviembre con condiciones propias del verano.

Incluso, en algunos sectores del conurbano bonaerense, estimaciones de modelos meteorológicos privados advierten que los registros podrían escalar hasta los 36°C o 37°C entre el domingo y el lunes, aunque con variaciones según cada localidad.

Cómo estará el tiempo este viernes y el fin de semana

Viernes 27 de noviembre: La jornada arrancó con una mínima de 19 grados y trepará hasta los 31°C por la tarde. El cielo estará algo nublado durante la mañana, con un leve incremento de la nubosidad hacia la segunda mitad del día y vientos del norte.

Sábado 28 de noviembre: Sin lluvias a la vista y con cielo ligeramente nublado de principio a fin, el sábado presentará condiciones netamente veraniegas. La temperatura partirá desde los 21°C y escalará hasta los 33°C, acompañada por vientos del noroeste y del norte.

Domingo 29 de noviembre: Será la jornada más sofocante del fin de semana en la Capital Federal, con una mañana templada de 23°C y una máxima que tocará los 34°C.