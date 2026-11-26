FOTO: El abogado Codazzi ratificó la versión de Laudelina sobre el caso Loan y apuntó a Caillava y Pérez

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- En el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien está desaparecido desde el 13 de junio de 2024, el abogado José Alejandro Fernández Codazzi ratificó los dichos de la tía del menor, Laudelina, sobre un accidente, y cargó contra el matrimonio Caillava-Pérez: "Iban alcoholizados".

Codazzi, quien se presentó como el principal testigo del día en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, relató que mantuvo varias conversaciones con Laudelina, quien le comentó que el niño se había perdido tras ir a recoger naranjas y que se había confundido de camino. En este contexto, el abogado aseguró que la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez estaban "alcoholizados" y que, al no percatarse de su presencia, lo atropellaron. "Ella describe un relato muy detallado, dice que escuchó un ruido y que vio cómo se detenía la camioneta, donde lo levantaron y lo ocultaron en la caja", agregó.

El abogado también mencionó que Laudelina le había expresado que no podía asegurar el estado del niño, ya que sus ojos estaban blancos, lo que él interpretó como una señal de que podría estar sin vida. Codazzi afirmó que buscaba una teoría del caso más ajustada, ya que no se sentía cómodo con la información que recibía de Laudelina, quien le proporcionaba detalles a cuentagotas.

Durante su testimonio, Laudelina no pudo contener las lágrimas y le gritó "mentiroso" a Codazzi mientras se encontraba sentada junto a su defensora, Mónica Chirivin.

Codazzi, además, reveló que observó a Laudelina como "amenazada de muerte" por Caillava, quien supuestamente le había indicado que siguiera buscando a Loan y que lo llevarían al hospital. Según el testimonio del abogado, Laudelina se encontraba aterrada ante una figura poderosa y expresó su temor de que le hicieran daño a sus hijos.

El abogado también indicó que no conocía detalles sobre cuándo se dejó el botín, pero mencionó que Laudelina había señalado un lugar a la jueza, donde había un palo plantado, y que Antonio Bernardino Benítez no tuvo participación en el asunto, a pesar de que Laudelina lo había dejado afuera de toda la situación.

La repercusión en la familia

María Belén Russo Cornara, abogada de la familia de Loan, aclaró que Codazzi "no fue un testigo presencial, sino de oídas", y enfatizó que no vio la desaparición ni el supuesto pacto de silencio mencionado. La abogada señaló que las afirmaciones de Codazzi deben ser valoradas según su credibilidad y corroboración objetiva.

Russo Cornara también destacó que muchas de las declaraciones de Codazzi reproducen lo que le atribuyó a Laudelina, quien ha introducido diversas versiones y acusaciones contra los padres del menor y otros familiares. "Queremos pruebas, no simplemente dichos. La verdad sobre lo ocurrido con Loan todavía permanece oscura", concluyó la abogada.