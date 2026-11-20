Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) – El 53% de las mujeres asegura haber experimentado discriminación o violencia de género, mientras que cuando se analizan situaciones específicas, la cifra se eleva al 88%. Este hallazgo proviene del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, que muestra la discrepancia entre la percepción general y el reconocimiento de las agresiones.

El informe, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se basa en encuestas realizadas a 1.619 hombres y mujeres mayores de 18 años entre junio y julio de 2026. Los cuestionarios online fueron representativos de los principales centros urbanos, incluyendo CABA, GBA, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe, y abarcan todos los niveles socioeconómicos, con un margen de error de +/- 2,45% y un nivel de confianza del 95%.

El estudio reveló que 1 de cada 3 mujeres (35%) no logra identificar inicialmente qué situaciones de maltrato psicológico, control o violencia patrimonial constituyen violencia de género. Entre las experiencias compartidas, se destaca que 7 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia psicológica o verbal, con un 72% reportando desestimación de sus opiniones y un 71% sufriendo insultos o maltrato. En términos económicos, el 44% de las madres no recibió la cuota alimentaria, mientras que el 51% ha padecido agresiones físicas y un 48% ha sentido temor por su vida durante una discusión.

Además, por primera vez se incluyó en el estudio la violencia digital generativa, donde 1 de cada 6 personas (17%) ha estado expuesta o ha recibido imágenes íntimas de mujeres o niñas alteradas o creadas mediante Inteligencia Artificial.

El Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres también puso de manifiesto un resultado alarmante: solo 3 de cada 10 personas en Argentina (31%) presentan niveles "altos" o "muy altos" de conciencia sobre esta problemática.

El análisis también evidencia una brecha de género significativa: mientras que el 41,3% de las mujeres se encuentra en los niveles superiores de concientización, solo el 20,9% de los hombres logra alcanzar estos niveles, concentrándose la mayoría en categorías medias y bajas. Este panorama sugiere que el conocimiento sobre la dinámica y las raíces de la violencia contra las mujeres recae de manera desproporcionada sobre las propias víctimas.

El Índice, impulsado por la Fundación Instituto Natura junto a Avon, busca monitorear continuamente la evolución del pensamiento social en el país y proporcionar datos estadísticos que orienten políticas públicas, intervenciones comunitarias y estrategias de comunicación.

“Este Índice nos permite mirar con más profundidad una realidad que muchas veces permanece invisibilizada. Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchas mujeres, pero que no siempre son reconocidas como tales. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas”, afirmó Florencia Mezzadra, gerente de la Fundación.

Contracción de las redes de apoyo y barreras para pedir ayuda

Los resultados indican un desfase entre el consenso social sobre la gravedad del problema, ya que el 79% de la población lo considera un tema grave o muy grave, y las herramientas prácticas para abordarlo: el 41% de la población admite tener poca o nula información para auxiliar a una víctima, y solo un 18% recuerda espontáneamente la existencia de la Línea 144, frente a un 23% que menciona las Comisarías de la Mujer.

En cuanto a la actitud, se observa un deterioro del soporte informal: el pedido de ayuda a amistades y familiares cayó al 24%. Esta tendencia ha llevado a un aumento de 4 puntos en la cantidad de mujeres que no tomaron ninguna medida ante la agresión. Solo el 18% presentó una denuncia formal y un 8% acudió a un servicio público especializado.

Entre los inhibidores culturales y estructurales, el 65% de la sociedad sostiene que las mujeres no denuncian por temor a represalias del agresor, un 54% menciona el miedo a ser maltratadas o no ser tomadas en serio en las dependencias estatales, y el 45% opina que las leyes vigentes son poco o nada efectivas. Además, persisten barreras sociales: el 27% todavía cree que los conflictos de pareja deben resolverse en la intimidad.

Frente a este escenario, las campañas masivas se han mostrado como un motor clave: el 53% de la población recuerda haber recibido mensajes de sensibilización en el último año, y un 32% afirma que estas iniciativas les permitieron reconocer situaciones de violencia que antes pasaban por alto.

Agencia NA