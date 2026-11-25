FOTO: El 25N se llena de marchas en todo el país contra la violencia de género y cifras alarmantes

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas organizaciones feministas y sociales se movilizan este miércoles en varias ciudades del país para exigir el cese de los femicidios y todas las formas de violencia machista.

La Plaza del Congreso se convierte nuevamente en el centro de estas manifestaciones, donde se busca dar visibilidad a la violencia de género y solicitar respuestas contundentes por parte del Estado.

En Misiones, la convocatoria se realiza bajo el lema "Que el dolor y la bronca se transformen en lucha", a partir de las 17:00, comenzando en el Paseo de la ex terminal y dirigiéndose hacia la Plaza 9 de Julio. Se espera la participación de organizaciones como ATE Nacional, Misiones CTA Autónoma, Movimiento Evita y Polo Obrero.

Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, destacó: "Desde la ciudad de Misiones recorremos las calles hasta la Plaza 9 de Julio y decimos: 'Ni una menos, vivas nos queremos'. Pero también decimos que no queremos más femicidios en Argentina ni más travesticidios. En algún punto, el Estado es responsable. La política pública construye igualdad cuando es posible y está financiada. Necesitamos una reforma judicial urgente y abrazar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en la calle".

Además, Cabezas enfatizó: "Necesitamos un gobierno que entienda que la igualdad estructural se construye de la mano de las políticas públicas y del Estado para eliminar la desigualdad estructural que un sistema perverso crea y descarga sobre nosotras. Desde cada punto del país creemos firmemente que el federalismo es la respuesta a todas nuestras necesidades. Por un país federal, por una Argentina que se abrace y por eliminar la violencia y la apología de la violencia que hace Javier Milei desde los resortes del Estado".

La manifestante Dana Valiente también se pronunció: "Marchamos por el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer y las Disidencias y las Comunidades Trans y Travestis. Reclamamos contra la violencia hacia la mujer, por trabajo digno y vivienda digna para nuestras compañeras trans".

Valiente indicó: "Tenemos todo el territorio ya evaluado y el 80% de nuestras compañeras están en situación de calle, tienen problemas de vivienda, las compañeras trans y travestis, y están haciendo inmigraciones".

La activista añadió: "Esto es un genocidio en silencio hacia la comunidad LGBTI. Soy presidenta de la Organización Civil de la Calle de la Dignidad, una organización de derechos humanos, travesti y trans, que trabaja en todas las problemáticas y en el territorio".

En Córdoba, la movilización comenzará a las 18:00 en la intersección de avenida Colón y Cañada, organizada por la Asamblea Ni Una Menos y familiares de víctimas de femicidios.

La convocatoria en Córdoba se realizará bajo el lema "Basta de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio", en un contexto en el que la provincia ha registrado 14 femicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre, según un relevamiento de MuMaLá.

Entre los casos recientes que han motivado el reclamo se encuentran los asesinatos de Romina González y Daniela Villalba, así como dos ataques contra mujeres investigados como intentos de femicidio durante el último fin de semana.

Por otra parte, un informe del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que se recibieron 1.031 consultas por situaciones de violencia de género entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de 2026.

El relevamiento indicó que el 83% de las personas que acudieron al servicio tienen entre 18 y 50 años, y el 37% se encuentra sin empleo.

De las consultas totales, 674 fueron derivadas a comisiones de patrocinio jurídico, 315 a otros organismos y 42 fueron evacuadas. Entre las derivadas al ámbito judicial, el 89,91% correspondió al fuero civil y el 10,09% al penal.

En el ámbito penal, 184 consultas estuvieron relacionadas con delitos de abuso sexual, infracciones a la Ley 26.485 y situaciones de amenazas y hostigamiento, entre otros hechos.