Dos mujeres iban en una camioneta robada y quisieron sobornar a la policía con 100 dólares

FOTO: Los 100 dólares que las mujeres le ofrecieron a la policía.

Dos mujeres, de 33 y 38 años, fueron aprehendidas este lunes durante un control vehicular en la intersección de la ruta 14 y el kilómetro 2,5, en jurisdicción de Soldini. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Pérez, que identificaron una Renault Kangoo tipo furgón con pedido de secuestro activo desde el 24 de junio de 2026.

Cuando los policías informaron a la conductora sobre la situación del vehículo y le solicitaron que detuviera la marcha, la acompañante intentó evitar el procedimiento mediante un ofrecimiento de dinero. Según el acta policial, le preguntó a una suboficial cuánto podían arreglar y le mostró un sobre con 100 dólares.

FOTO: El utilitario en el que iban las mujeres.

La mujer también le propuso que entregara la mitad del dinero a su compañero para que ambas pudieran continuar viaje. Ante esta situación, los efectivos aprehendieron a la conductora, identificada como Eliana Gisel R., de 33 años, y a su acompañante, Yamila Belén A., de 38.

Durante la requisa, realizada en presencia de un testigo, no encontraron elementos peligrosos. Sin embargo, secuestraron seis notas manuscritas con tinta azul, una de ellas con la frase: “Yo necesito 2 o 3 vendedores para poder remontar”, además de otro papel con un croquis dibujado a mano. Ambas mujeres fueron trasladadas a Medicina Legal y luego a la Subcomisaría 6ª por razones de jurisdicción.