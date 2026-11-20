FOTO: Dos hombres arrestados por el crimen de un hombre encontrado calcinado en Córdoba

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) – La investigación del crimen de Claudio Alberto Garavaglia, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en su camioneta en la provincia de Córdoba, ha dado un giro importante con las detenciones de dos hombres.

La Fiscalía de Instrucción número 1 de Cosquín informó que en las últimas horas fueron arrestados dos hombres, de 44 y 48 años, quienes tenían una relación con la víctima. Se han comenzado a analizar diferentes hipótesis en torno al caso.

Ambos están acusados como presuntos coautores del delito de homicidio, en relación al hallazgo del cuerpo de Garavaglia dentro de su camioneta Toyota SW4, que fue encontrada en la ruta entre Los Cocos y La Cumbre, según el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal provincial.

Se ha revelado que uno de los detenidos tenía un vínculo estrecho con la víctima, aunque este habría sufrido un repentino distanciamiento. Por otro lado, el segundo detenido es el padre del joven que denunció a Garavaglia por abuso cuando era menor, lo que añade una dimensión compleja a la investigación, según el medio El Doce Tv.

Las autoridades están explorando diversas circunstancias que podrían haber desencadenado el crimen, incluyendo un conflicto relacionado con la restitución de un inmueble y otras situaciones que están siendo analizadas.

Además, la Fiscalía investiga si la denuncia del joven que alegó haber sido abusado por Garavaglia tiene algún vínculo con el homicidio.

"Durante los procedimientos, se incautaron numerosos elementos de interés probatorio para la causa, así como armas de fuego en uno de los domicilios allanados", detalló el MPF.