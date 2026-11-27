La Policía de Investigaciones detuvo nuevamente al financista Luis Roatta y arrestó a Paola Allegranza, viuda del fundador de la firma CIAG SRL, en el marco de una investigación por un presunto fraude a ahorristas. Los procedimientos se realizaron este jueves por orden de la fiscal Teresa Granato, del área de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los operativos estuvieron a cargo de la División Delitos Económicos de la PDI e incluyeron allanamientos en departamentos ubicados en Oroño al 300 y Córdoba al 1600, además de una propiedad de Marcos Paz al 3900. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron oro y dólares.

La investigación busca determinar qué ocurrió con el dinero de personas que habían confiado sus ahorros a los financistas y establecer las responsabilidades en el presunto desvío o faltante de fondos. La causa generó repercusiones en el ámbito financiero de Rosario.

Roatta ya había sido detenido anteriormente en el marco de esta investigación. Ahora, con el arresto de Allegranza, la fiscalía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer las maniobras denunciadas y determinar el alcance del perjuicio económico a los ahorristas.