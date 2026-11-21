FOTO: El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.

Un hombre de 47 años quedó en prisión preventiva por 30 días, acusado de agredir físicamente, amenazar y privar de la libertad a su expareja, a quien trasladó contra su voluntad desde Roldán hacia la zona de Casilda. La medida fue dispuesta este sábado 21 de noviembre durante una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El fiscal Martín Sanguinetti Marull le atribuyó los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas coactivas. La Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido durante 90 días, pero la jueza de primera instancia Álvarez dispuso la prisión preventiva efectiva por 30 días, con posibilidad de solicitar una prórroga.

Según la investigación, el episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre, cerca de las 19.50. El hombre se encontró con su expareja en la intersección de Córdoba y Santa Fe, en Roldán, luego de pedirle que conversaran. La mujer subió voluntariamente a una camioneta Chevrolet S10, pero durante el trayecto el acusado insistió en retomar la relación y le exigió el teléfono celular para revisar sus conversaciones. Ante la negativa de ella, comenzó a conducir hacia otra localidad, pese a que la víctima le pedía que la dejara bajar.

La Fiscalía indicó que el hombre manejó a elevada velocidad, realizó maniobras peligrosas y la amenazó con que ambos iban a morir. En una zona de loteos conocida como Punta Chacra, la mujer logró descender e intentó escapar hacia la ruta, pero fue alcanzada por el acusado, quien la sujetó del cabello, la tiró al suelo y le dio patadas en los muslos. Luego la obligó a regresar al vehículo y continuó el recorrido por la ruta nacional 9, pasando por San Jerónimo y Carcarañá en dirección a Casilda. En las inmediaciones de esa ciudad le habría dado un golpe de puño en el ojo izquierdo y exhibido una herramienta con forma de masa para intimidarla.

Finalmente, después de mantenerla bajo amenazas y ejercer violencia física para impedir que abandonara el vehículo, el hombre emprendió el regreso y la dejó cerca de su domicilio en Roldán alrededor de las 21.40. La causa se investiga en un contexto de violencia de género, debido a la relación de pareja que habían mantenido. La prisión preventiva efectiva fue fijada inicialmente por 30 días.