FOTO: Día Internacional del Hombre: un llamado a la salud y bienestar masculino

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre cada año, por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una fecha en la que se busca la reivindicación de lo masculino y Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas y director del Centro de Estudios Masculinos en este mismo centro estableció el Día Internacional del Hombre en 1992.

En tanto, este día se popularizó en 1999, año en que empezó a ser observado a nivel mundial e Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, apoyó la iniciativa.

Por su lado, otros organismos dependientes de la ONU como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizan actividades en torno a él y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional.

En noviembre de 2009 se ratificaron pilares básicos del Día Internacional del Hombre, con el objetivo de que sirvieran de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo y se pueden resumir en los siguientes:

Promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos estrellas de cine, deportistas de gran fama, cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana trabajador con una vida digna y honrada.

Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente.

Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional.

Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales.

Los organizadores enlazan este día con el Día Universal del Niño celebrado el 20 de noviembre, por la influencia del hombre en la crianza de los hijos.

Los creadores del Día Internacional del Hombre organizan durante todo el mes de noviembre eventos relacionados con la temática. Destacamos algunos de ellos:

BAM (Being A Man) es uno de los primeros eventos masivos en tratar ampliamente la temática de género desde el punto de vista del varón.

Movember: es un evento anual ampliamente difundido a nivel mundial en el que los hombres se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre y se organizan charlas para concienciar sobre la salud de los hombres, tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo, depresión masculina o inactividad física.

Agencia NA