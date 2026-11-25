FOTO: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: cifras alarmantes en Argentina

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en este contexto, el Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha presentado un informe que destaca que, durante el presente año, se han recibido 1.031 consultas relacionadas con situaciones de violencia de género.

Los datos del informe abarcan el período entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de 2026, donde se sistematizan tanto las consultas recibidas como las causas en trámite en las comisiones especializadas en esta problemática. Estas comisiones operan tanto en la sede central de la Facultad como en centros externos.

Además, el informe incluye un análisis de las variables sociales de las personas que consultan, junto con los aspectos jurídicos que derivan de la actuación profesional. A lo largo del año 2026, el Consultorio Jurídico Gratuito de la UBA ha recibido más de 17 mil consultas, de las cuales 1.031 corresponden a situaciones de violencia de género, según datos de la agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la franja etaria de las consultantes, se observó que el 83% tiene entre 18 y 50 años, y que el 37% se encuentra desempleado, lo que a menudo genera un contexto de violencia económica por parte del denunciado.

Del total de consultas, 674 fueron derivadas a comisiones de patrocinio jurídico, 315 a otros organismos y 42 fueron evacuadas. De las derivadas a la parte jurídica, el 89,91% recayó en el fuero civil y el 10,09% en el penal.

En el ámbito del fuero civil, se registraron consultas sobre alimentos, siendo esta la más frecuente, así como divorcio, tutela, régimen de comunicación y mediación, entre otros temas.

En relación al fuero penal, 184 consultas se vinculan con delitos de abuso sexual, infracción de la Ley 26.485, amenazas y hostigamiento.

Esta jornada tiene como objetivo visibilizar, prevenir y erradicar las diversas formas de violencia basadas en el género a nivel global. Aunque se estableció la fecha en 1981, fue recién en 1999 cuando la Asamblea General de la ONU la oficializó.

Quienes se encuentren en situación de violencia pueden comunicarse a la Línea 144, un servicio gratuito y confidencial en Argentina que brinda atención, contención y asesoramiento las 24 horas, todos los días del año.