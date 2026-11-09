Día del Donante de Sangre: más de 23 mil personas participaron de colectas en Santa Fe

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora este 9 de noviembre, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que más de 23 mil personas participaron de 245 colectas realizadas en lo que va del año. A partir de esas donaciones, el sistema público produjo más de 20 mil unidades de sangre que fueron destinadas a hospitales y centros de salud públicos y privados.

La demanda del sistema sanitario provincial ronda las 100 unidades diarias para transfusiones, cirugías, trasplantes y distintos tratamientos. Por eso, desde el Centro Regional de Hemoterapia remarcaron la necesidad de sostener las donaciones voluntarias y habituales, especialmente ante las nuevas disposiciones nacionales que restringen la modalidad de donantes por reposición para pacientes específicos.

Entre los cambios en el procesamiento, el organismo informó que elevó al 90% la tasa de obtención de plaquetas por unidad colectada, frente al 45% o 50% del esquema manual anterior. También incorporó tecnología para automatizar distintas etapas del procedimiento y mejorar los tiempos de procesamiento. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, atribuyó los resultados a la inversión en equipamiento y al trabajo de los equipos técnicos.

Durante los próximos días habrá nuevas colectas en Rosario, Funes, Sastre y Santa Fe. En Rosario, las jornadas serán el martes 10 en la Universidad Abierta Interamericana y en la Escuela N.º 570 Julieta Lanteri, y el sábado 14 en la sede Echesortu de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.