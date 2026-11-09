Día del Donante de Sangre: más de 23 mil personas participaron de colectas en Santa Fe
En lo que va de 2026 se realizaron 245 jornadas y se obtuvieron más de 20 mil unidades aptas para transfusiones, cirugías y tratamientos. Rosario y otras localidades tendrán nuevas campañas durante noviembre.
09/11/2026 | 09:16Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Donación de sangre en la ciudad de Rosario.
En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora este 9 de noviembre, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que más de 23 mil personas participaron de 245 colectas realizadas en lo que va del año. A partir de esas donaciones, el sistema público produjo más de 20 mil unidades de sangre que fueron destinadas a hospitales y centros de salud públicos y privados.
La demanda del sistema sanitario provincial ronda las 100 unidades diarias para transfusiones, cirugías, trasplantes y distintos tratamientos. Por eso, desde el Centro Regional de Hemoterapia remarcaron la necesidad de sostener las donaciones voluntarias y habituales, especialmente ante las nuevas disposiciones nacionales que restringen la modalidad de donantes por reposición para pacientes específicos.
Entre los cambios en el procesamiento, el organismo informó que elevó al 90% la tasa de obtención de plaquetas por unidad colectada, frente al 45% o 50% del esquema manual anterior. También incorporó tecnología para automatizar distintas etapas del procedimiento y mejorar los tiempos de procesamiento. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, atribuyó los resultados a la inversión en equipamiento y al trabajo de los equipos técnicos.
Durante los próximos días habrá nuevas colectas en Rosario, Funes, Sastre y Santa Fe. En Rosario, las jornadas serán el martes 10 en la Universidad Abierta Interamericana y en la Escuela N.º 570 Julieta Lanteri, y el sábado 14 en la sede Echesortu de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Lectura rápida
¿Qué se conmemora el 9 de noviembre? Se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
¿Quién informó sobre las colectas de sangre? El Ministerio de Salud de Santa Fe informó sobre las colectas realizadas.
¿Cuántas unidades de sangre se produjeron? Se produjeron más de 20 mil unidades de sangre a partir de las donaciones.
¿Dónde habrá nuevas colectas? Habrá nuevas colectas en Rosario, Funes, Sastre y Santa Fe.
¿Cuál es la tasa de obtención de plaquetas ahora? La tasa de obtención de plaquetas por unidad colectada se elevó al 90%.