Un hombre de nacionalidad brasileña, identificado como Orlando Lima Júnior, de 44 años, fue detenido en barrio Lourdes, en la zona sur de Rosario, por efectivos de Gendarmería Nacional. La aprehensión se habría producido en el marco de un pedido de captura internacional emitido por Interpol.

De acuerdo con los datos que se difundieron en las últimas horas, el hombre se habría fugado de Brasil, país donde fue condenado a 12 años y 4 meses de prisión por los delitos de estupro y amenazas, entre otros.

A partir del requerimiento internacional, los efectivos lograron localizarlo e interceptarlo en la zona de barrio Lourdes.

Hasta el momento, no se conoce un comunicado oficial de Gendarmería Nacional ni de las autoridades judiciales o migratorias que confirme los detalles de la detención, la identidad completa del aprehendido ni las características exactas de la condena en su país de origen.

Tampoco se precisó si el detenido quedará a disposición de la Justicia federal en Rosario, a la espera de los trámites de extradición hacia Brasil, ni cuándo se realizará la audiencia correspondiente. En casos de pedidos de captura internacional, la causa suele quedar en manos de la justicia federal, que debe verificar la documentación remitida por el país requirente y resolver sobre la situación del detenido.

El procedimiento tuvo lugar en las últimas horas en barrio Lourdes, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre el operativo ni sobre la cantidad de efectivos que participaron. Tampoco se informó si el hombre opuso resistencia al momento de ser interceptado.