Detuvieron al hombre que golpeó a un kiosquero porque no lo dejó entrar al baño
El sospechoso, de 42 años, se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado por su abogada. La fiscal Noelia Navone ordenó que quedara detenido.
28/11/2026 | 12:59Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Quedó detenido el hombre que agredió a un kiosquero en Francia al 1000
El hombre, identificado como Luis I., se presentó este viernes a las 16.25 en la sede de la PDI de Rosario, donde quedó detenido por disposición de la fiscal Noelia Navone, del Ministerio Público de la Acusación.
La investigación se inició tras la agresión ocurrida el sábado 21 de noviembre en un kiosco ubicado en Francia al 1000. El empleado, llamado Elías, había contado a Cadena 3 Rosario que fue atacado a golpes luego de negarle el ingreso al baño del comercio.
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Ciudad. Un cliente atacó a un kiosquero porque no lo dejó pasar al baño: "Sentí los golpes de repente"
El episodio ocurrió en un local de Francia al 1000, quedó registrado por las cámaras de seguridad y dejó al trabajador con lesiones en la zona de las costillas, por las que debió recibir atención médica.
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El jueves, personal policial había realizado un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en Paraguay al 2000, pero no encontró moradores en el lugar.
Finalmente, Luis I. se presentó voluntariamente ante las autoridades junto con su abogada, Camila Núñez. Tras una consulta con el MPA, la fiscal dispuso que permaneciera detenido en el marco de la causa.
El ataque había quedado registrado por las cámaras de seguridad del local. El trabajador sufrió lesiones en la zona de las costillas y debió recibir atención médica. En su relato, había señalado que recibió los golpes mientras estaba de espaldas, reponiendo mercadería en una heladera.
Lectura rápida
¿Quién es el detenido? El detenido es Luis I..
¿Qué ocurrió el 21 de noviembre? Se produjo una agresión en un kiosco en Francia al 1000.
¿Quién es la fiscal del caso? La fiscal es Noelia Navone, del Ministerio Público de la Acusación.
¿Dónde se presentó Luis I.? Se presentó en la sede de la PDI de Rosario.
¿Cómo se desarrolló la detención? Se presentó voluntariamente junto con su abogada, Camila Núñez.