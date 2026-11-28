FOTO: Quedó detenido el hombre que agredió a un kiosquero en Francia al 1000

El hombre, identificado como Luis I., se presentó este viernes a las 16.25 en la sede de la PDI de Rosario, donde quedó detenido por disposición de la fiscal Noelia Navone, del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación se inició tras la agresión ocurrida el sábado 21 de noviembre en un kiosco ubicado en Francia al 1000. El empleado, llamado Elías, había contado a Cadena 3 Rosario que fue atacado a golpes luego de negarle el ingreso al baño del comercio.

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El jueves, personal policial había realizado un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en Paraguay al 2000, pero no encontró moradores en el lugar.

Finalmente, Luis I. se presentó voluntariamente ante las autoridades junto con su abogada, Camila Núñez. Tras una consulta con el MPA, la fiscal dispuso que permaneciera detenido en el marco de la causa.

El ataque había quedado registrado por las cámaras de seguridad del local. El trabajador sufrió lesiones en la zona de las costillas y debió recibir atención médica. En su relato, había señalado que recibió los golpes mientras estaba de espaldas, reponiendo mercadería en una heladera.