Detuvieron a un joven que ingresó a un frigorífico en Villa G. Gálvez

Un joven de 20 años fue detenido este domingo por la mañana luego de ingresar sin autorización a un frigorífico ubicado en calle Filippini al 1200, en Villa Gobernador Gálvez. El procedimiento se realizó alrededor de las 11 y quedó registrado como una causa por violación de domicilio.

Según el parte policial, personal del Comando Radioeléctrico acudió al establecimiento tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona ajena al lugar.

Al llegar, los efectivos entrevistaron al encargado, quien manifestó que un hombre había ingresado al predio presuntamente con intenciones de robo y había manipulado algunos cables. Al advertir la presencia de cámaras de seguridad, escapó corriendo por la parte trasera del establecimiento.

Minutos después, otro móvil policial observó al sospechoso mientras corría por calle Buenos Aires y logró detenerlo a la altura del 1500.

Durante la requisa, los agentes encontraron entre sus prendas una pinza tipo alicate con mango amarillo, que fue secuestrada como parte del procedimiento.

Tras inspeccionar el frigorífico, la Policía constató que no se habían producido daños ni faltantes de elementos.

El joven fue trasladado a la Comisaría 26ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.