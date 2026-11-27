Detuvieron a un hombre por golpear a su expareja y a la madre de ella: tenía US$33 mil en el auto
El procedimiento se realizó en Campbell al 700, donde también incautaron más de $8 millones y un Peugeot 208. El sospechoso tenía una prohibición de acercamiento vigente.
27/11/2026 | 08:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La policía le incautó pesos y dólares al detenido.
Un hombre de 46 años fue aprehendido este viernes por la mañana en Campbell al 700, en Rosario, acusado de desobedecer una orden judicial y agredir a su expareja y a la madre de ella. El procedimiento se realizó alrededor de las 5.50, luego de una intervención del Comando Radioeléctrico.
Según la denuncia, el hombre habría golpeado con los puños a su expareja, de 40 años, y a la madre de esta, de 65, tras una discusión. La mujer exhibió ante los efectivos un oficio de prohibición de acercamiento vigente. Ninguna de las dos víctimas solicitó asistencia médica en el lugar.
El sospechoso quedó detenido y la Policía secuestró el Peugeot 208 negro en el que se trasladaba. También se incautaron 33.200 dólares y 8.367.000 pesos argentinos. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 12ª.
Lectura rápida
¿Quién fue aprehendido? Un hombre de 46 años en Rosario.
¿Por qué fue aprehendido? Por desobedecer una orden judicial y agredir a su expareja y a la madre de ella.
¿Cuándo ocurrió el hecho? Este viernes por la mañana, alrededor de las 5.50.
¿Qué se incautó? Se secuestró un Peugeot 208 negro, 33.200 dólares y 8.367.000 pesos argentinos.
¿Dónde se realizaron las actuaciones? En la Comisaría 12ª.