Un hombre de 46 años fue aprehendido este viernes por la mañana en Campbell al 700, en Rosario, acusado de desobedecer una orden judicial y agredir a su expareja y a la madre de ella. El procedimiento se realizó alrededor de las 5.50, luego de una intervención del Comando Radioeléctrico.

Según la denuncia, el hombre habría golpeado con los puños a su expareja, de 40 años, y a la madre de esta, de 65, tras una discusión. La mujer exhibió ante los efectivos un oficio de prohibición de acercamiento vigente. Ninguna de las dos víctimas solicitó asistencia médica en el lugar.

El sospechoso quedó detenido y la Policía secuestró el Peugeot 208 negro en el que se trasladaba. También se incautaron 33.200 dólares y 8.367.000 pesos argentinos. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 12ª.