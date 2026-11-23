FOTO: El Chevrolet Corsa negro que fue secuestrado por la Policía de Santa Fe.

El hecho ocurrió este domingo por la noche, cerca de las 21.25, cuando la mujer viajaba en un Chevrolet Corsa negro solicitado mediante una aplicación de transporte. Según su relato, el conductor se apartó del trayecto indicado por el GPS y tomó un camino rural, con el argumento de que buscaba acortar el recorrido.

Ante la situación, la pasajera le pidió que retomara la ruta prevista, pero el hombre se negó. Cuando intentó bajar del vehículo, el conductor la habría sujetado del brazo izquierdo. La joven finalmente consiguió escapar y correr hacia la ruta AO12, donde recibió ayuda de otro automovilista.

Tras ser alertados por el padre de la víctima, efectivos del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther y Alvear realizaron un operativo de búsqueda y encontraron el automóvil en Camino Rural San Martín y ruta AO12. El conductor, identificado como Daniel Luis L., de 51 años, fue aprehendido y se secuestraron el Chevrolet Corsa y un teléfono celular. Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría 8ª.