Detuvieron a un chofer de una aplicación de viajes por intentar retener a una pasajera
Una joven de 25 años denunció que el conductor se desvió del recorrido hacia Rosario y tomó un camino rural. El hombre, de 51 años, fue localizado por la Policía en Pueblo Esther y quedó detenido.
23/11/2026 | 11:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Chevrolet Corsa negro que fue secuestrado por la Policía de Santa Fe.
El hecho ocurrió este domingo por la noche, cerca de las 21.25, cuando la mujer viajaba en un Chevrolet Corsa negro solicitado mediante una aplicación de transporte. Según su relato, el conductor se apartó del trayecto indicado por el GPS y tomó un camino rural, con el argumento de que buscaba acortar el recorrido.
Ante la situación, la pasajera le pidió que retomara la ruta prevista, pero el hombre se negó. Cuando intentó bajar del vehículo, el conductor la habría sujetado del brazo izquierdo. La joven finalmente consiguió escapar y correr hacia la ruta AO12, donde recibió ayuda de otro automovilista.
Tras ser alertados por el padre de la víctima, efectivos del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther y Alvear realizaron un operativo de búsqueda y encontraron el automóvil en Camino Rural San Martín y ruta AO12. El conductor, identificado como Daniel Luis L., de 51 años, fue aprehendido y se secuestraron el Chevrolet Corsa y un teléfono celular. Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría 8ª.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió el domingo por la noche?
Un incidente en el que una mujer fue retenida en un Chevrolet Corsa por su conductor.
2. ¿Quién fue el conductor involucrado?
El conductor fue identificado como Daniel Luis L., de 51 años.
3. ¿Dónde sucedió el hecho?
Ocurrió en un camino rural, con la mujer escapando hacia la ruta AO12.
4. ¿Cómo logró escapar la mujer?
La joven consiguió escapar y correr hacia la ruta AO12, donde recibió ayuda.
5. ¿Qué acciones tomaron las autoridades?
Efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un operativo y encontraron el automóvil en Camino Rural San Martín.