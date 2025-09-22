Detuvieron a Rodrigo Ortigala, ex integrante del clan Alvarado y Los Monos

La Policía de Santa Fe detuvo este lunes a Rodrigo Ortigala, ex miembro del clan Alvarado que posteriormente se vinculó con la banda de Los Monos. La aprehensión se concretó junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados en Rosario y Roldán, en una investigación por extorsión a cargo del fiscal Federico Rébola. Ambos detenidos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días.

Los operativos se desarrollaron en dos domicilios de Rosario —ubicados en Eva Perón al 4900 y en México al 1400— y en una vivienda de la ciudad de Roldán, sobre Bulevar de la Fe al 1100. Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Internos y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quienes detuvieron a Ortigala y a Alejandro Fabio B., trasladándolos luego a sede policial.

En el marco de las medidas judiciales, los agentes incautaron diez teléfonos celulares, dos dispositivos de almacenamiento y un vehículo particular marca Citroën C4, considerados de interés para la causa. Según confirmaron fuentes oficiales, la investigación apunta a una maniobra de extorsión contra una concesionaria de automóviles de Rosario.

Rodrigo Ortigala es un nombre conocido dentro del entramado criminal de la región. Junto a su hermana Mariana, fue parte de la organización de Esteban Alvarado, aunque tras testificar en contra del líder narco terminó integrándose al grupo rival, Los Monos, en medio de la sangrienta disputa entre ambas bandas.

No es la primera vez que Ortigala enfrenta cargos judiciales: en agosto de 2023 recibió una condena de un año y medio de prisión por haber señalado a un empresario para que la banda de Los Monos llevara adelante una extorsión. Aquel hecho quedó probado, aunque fue calificado en grado de tentativa. Su nueva detención lo vuelve a colocar en el centro de la escena criminal rosarina.