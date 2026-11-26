El exjefe de Cuerpos de la Unidad Regional II de Rosario, Nicolás D'Ángelo, quedó detenido este jueves en el marco de la investigación por el presunto desvío de combustible destinado a los patrulleros policiales. El exfuncionario se presentó ante la Justicia y quedó a disposición de la Fiscalía. La audiencia se realizará en los próximos días.

D'Ángelo tuvo bajo su órbita durante años algunas de las principales unidades operativas de la Policía rosarina, entre ellas el Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada y el Cuerpo Guardia de Infantería. Había sido pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad provincial luego de que avanzaran las imputaciones contra integrantes de la conducción de la fuerza.

La investigación busca determinar el funcionamiento de una presunta estructura dedicada a desviar recursos públicos destinados al abastecimiento de combustible de los móviles policiales. Según la hipótesis fiscal, la maniobra se habría desarrollado entre mayo de 2023 y mayo de 2025 mediante un acuerdo irregular con la estación de servicio Gas Auto Tiferno, ubicada en avenida Ovidio Lagos al 3900.

El mecanismo consistía en registrar cargas de combustible que no se correspondían con el abastecimiento real de los patrulleros. A través de facturaciones presuntamente falsas o sobredimensionadas se habrían generado fondos que luego eran distribuidos entre distintos integrantes de la estructura policial.

En noviembre de 2025, el fiscal José Luis Caterina imputó a 14 personas, en su mayoría policías y exjefes de la Unidad Regional II, por delitos que incluyen asociación ilícita, peculado, cohecho, defraudación agravada y falsedad ideológica. La acusación ubicó al exjefe de la URII, Daniel Acosta, como presunto jefe de la organización y señaló a otros integrantes de la estructura por sus funciones en la administración, el control y la distribución del dinero.

La causa tuvo uno de sus principales avances en mayo de 2025, cuando una serie de allanamientos permitió secuestrar elementos vinculados con la presunta operatoria irregular. Entre ellos se encontraron cientos de tarjetas de combustible y un posnet de la firma proveedora.

El 21 de marzo de 2026, la Cámara confirmó la prisión preventiva efectiva de ocho imputados, entre ellos exjefes policiales y responsables de áreas operativas. La jueza de segunda instancia consideró que existían elementos para sostener la hipótesis de una asociación ilícita con roles definidos y funcionamiento prolongado. Para otros cinco acusados, en cambio, se revocó la prisión preventiva y se dispusieron restricciones mientras continúa el proceso.

La detención de D'Ángelo incorpora a otro exintegrante de la conducción policial a la investigación, que continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.