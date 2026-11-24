FOTO: Detienen a un segundo sospechoso por el crimen del repartidor en Córdoba

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) – Un hombre fue detenido acusado de ser coautor del homicidio de Mauro Darío Quinteros, el repartidor que fue asesinado en la provincia de Córdoba cuando intentó defender a dos adolescentes de un robo, y de este modo ya son dos los arrestados en la investigación.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, detuvo e imputó a una segunda persona como coautora del homicidio de Quinteros, ocurrido a mediados de noviembre de este año en el barrio Alta Córdoba.

Se trata de un sujeto mayor de edad, cuya detención se hizo efectiva este martes a la madrugada en la Jefatura de Policía tras practicarse en los últimos días múltiples allanamientos y secuestros que permitieron establecer su identidad y vinculación con la autoría del crimen.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial comunicaron además que se dispuso el cambio de la calificación legal del hecho por la de robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.

La primera detención ocurrió horas después del asesinato. Se trata de un joven de 17 años, quien fue entregado por su padre luego de una conversación que mantuvo con las autoridades provinciales.