Detienen a un segundo sospechoso por el crimen del repartidor en Córdoba
Por el asesinato de Mauro Darío Quinteros ya había un detenido de 17 años. Un adulto fue arrestado como coautor del homicidio en el barrio Alta Córdoba.
FOTO: Detienen a un segundo sospechoso por el crimen del repartidor en Córdoba
Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) – Un hombre fue detenido acusado de ser coautor del homicidio de Mauro Darío Quinteros, el repartidor que fue asesinado en la provincia de Córdoba cuando intentó defender a dos adolescentes de un robo, y de este modo ya son dos los arrestados en la investigación.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, detuvo e imputó a una segunda persona como coautora del homicidio de Quinteros, ocurrido a mediados de noviembre de este año en el barrio Alta Córdoba.
Se trata de un sujeto mayor de edad, cuya detención se hizo efectiva este martes a la madrugada en la Jefatura de Policía tras practicarse en los últimos días múltiples allanamientos y secuestros que permitieron establecer su identidad y vinculación con la autoría del crimen.
Desde el Ministerio Público Fiscal provincial comunicaron además que se dispuso el cambio de la calificación legal del hecho por la de robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.
La primera detención ocurrió horas después del asesinato. Se trata de un joven de 17 años, quien fue entregado por su padre luego de una conversación que mantuvo con las autoridades provinciales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba?
Un hombre fue detenido como coautor del homicidio de Mauro Darío Quinteros, un repartidor asesinado.
¿Quién es la víctima?
Mauro Darío Quinteros fue un repartidor que intentó defender a dos adolescentes de un robo.
¿Cuándo sucedió el crimen?
El homicidio ocurrió a mediados de noviembre de 2026 en el barrio Alta Córdoba.
¿Qué acciones legales se tomaron?
Se cambiaron las calificaciones legales del caso a robo calificado y homicidio calificado criminis causae.
¿Cuántas personas han sido arrestadas?
Hasta el momento, hay dos detenidos: un menor de 17 años y un adulto.
[Fuente: Noticias Argentinas]